﻿وزير الثقافة السعودي: علاقتنا مع مصر راسخة الجذور

القاهرة ـ «القدس العربي»: في موقف سعودي جديد، يشير إلى اقتراب حل الأزمة مع القاهرة، قال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عادل الطريفي، أمس الجمعة، إن «مشاركة مصر في مهرجان الجنادرية للتراث، تثبت وترد على كل من يقولون ويحاولون إثارة مشكلة في العلاقات المصرية ـ السعودية، والعلاقات المصرية السعودية راسخة الجذور وأقوى من كل ما يتوهمون».

ونقل بيان لوزارة الثقافة، عن الطريفي، قوله خلال لقائه بالصحافيين المصريين في الرياض على هامش زيارة وزير الثقافة حلمي النمنم لمكتبة الملك فهد في الرياض إن «مصر دولة كبيرة وذات تاريخ وحضارة»، مؤكدًا أن «حضور مصر في مهرجانات مثل مهرجان الجنادرية يضيف لهذا المهرجان كون مصر ضيف شرف»، ولفت إلى أن «الشعوب تدرك أهمية العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين».

وأضاف: «نحن حريصون على التعاون ليس فقط على المشاركة الجنادرية، فقد بحثنا مع وزير الثقافة حلمي النمنم التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالثقافة والفنون مثل الموسيقى وتكريم وتدعيم الموهوبين».

وأكد على أهمية صياغة استراتيجية ثقافية بين البلدين، قائلاً: «عملنا عددًا من البرامج للاستفادة من التجارب المصرية في الثقافة وقد تم تأسيس هيئة الثقافة في المملكة لتعزيز التشاور والتعاون في الفنون والثقافة».

من جهته، أكد وزير الثقافة حلمي النمنم، مجدداً على عمق العلاقات بين البلدين، داعياً إلى أهمية بناء ثقافة البحر الأحمر على غرار ثقافة البحر المتوسط.

وبين أن البحر الأحمر من الناحيتين يضم الدول العربية، والتاريخ أساسه الجغرافيا، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن «العلاقات اختبرت كثيرا فكانت تمر ببعض العواصف وتخرج منها أكثر قوة ومتانة»، لافتاً إلى «تواجد المملكة بقوة في معرض الكتاب وهي أكبر جناح بعد الجناح المصري».

وأكد أن «العلاقات قوية وراسخة بين البلدين، وتم الاتفاق على ألا تقتصر العلاقات بين البلدين على أنشطة الوزارتين، وأن كل بلد سترعى النشاط الثقافي وستكون هناك فرق موسيقية، تقوم بإحياء ليال فنية وثقافية في السعودية وكذلك في مصر».

كان النمنم زار مكتبة الملك فهد بالرياض بدعوة من وزير الثقافة والإعلام السعودي والوفد المصري، حيث تجولوا في مختلف أروقة المكتبة واستمعوا لشرح تفصيلي عن المكتبة ومحتوياتها.

ويأتي كلام الطريفي بعد تصريحات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثنى فيها على المشاركة المصرية المتميزة في مهرجان «الجنادرية»، خلال تفقده أروقة الجناح المصري في المهرجان، في خطوة اعتبرها البعض إشارة إلى اقتراب الصلح بين مصر والسعودية بعد أشهر من الخلافات.

وتحل مصر ضيف شرف على الجنادرية هذا العام.

وأبدى الملك سلمان إعجابه بمحتويات الجناح المصري قائلا: «مصر قامت مرة أخرى…مصر عادت من جديد».

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان التراث والثقافة السعودية والمشاركة المصرية حتى يوم 19 فبراير/ شباط، وتتخللها أمسيات شعرية واحتفالات فنية ومعارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية.