﻿غراندي في بيروت في ظل الحديث عن إقامة مناطق آمنة في سوريا

بيروت ـ «القدس العربي»: أجرى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي محادثات امس في بيروت التي وصلها آتياً من سوريا حيث قام بجولات ميدانية شملت مدينتي حلب وحمص تفقد في خلالها الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي وصفها بـ»الهائلة».

وتأتي زيارة غراندي متزامنة مع تزايد الحديث عن إقامة مناطق آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها، وكان لافتاً أن المسؤول الدولي قال «عوضاً عن التخطيط لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، يتعيّن على الحكومات التركيز على إرساء السلام الدائم ومن ثم إعادة البناء. عندها سيعود اللاجئون.»

وفي بيروت جال غراندي على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وجرى عرض لقضية النازحين السوريين.

وقال عون أمام غراندي «إن بقاء النازحين السوريين في لبنان لا يمكن أن يدوم إلى الأبد»، مشيراً إلى «أن إقامة أماكن آمنة في سوريا يسهّل عودتهم بالتنسيق مع الحكومة السورية».

وأوضح «أن لبنان ليس في وارد إلزام أي من النازحين العودة في ظروف أمنية غير مستقرة»، مشدداً «على دور المجتمع الدولي في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم».

وكانت منسقة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة سيغريد كاغ والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني تحدثا في مؤتمر صحافي مشترك في مقر السفيرة كاغ في اليرزة عن وضع النازحين. فلم تحبّذ كاغ إنشاء مناطق آمنة للنازحين السوريين، في ظلّ غياب تصوّر واضح حول مَن سيضمن أمنَ هذه المناطق»، ورفضت «اعتبار أنّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول اللاجئين السوريين سيعمّق من تداعيات أزمة النازحين على لبنان». وقالت «مِن المبكر القفز إلى أيّ استنتاجات، وتأمل مفوضية اللاجئين أن تستمرّ حماية اللاجئين وتأمين ملجأ آمن لهم، والولايات المتحدة لطالما كانت منخرطة في هذا الأمر، وهناك دول على غرار كندا أعلنت عن فرص لاستقبال العالقين والذي كانوا ينتظرون التوطين».

وأضافت «نستمرّ في حمل القضية والتذكير بأنّ لبنان يحمل عبئاً ضخماً، وبأنّه يجب أن ينظر إليه كوضع خاص وتوطين اللاجئين في بلد ثالث بأسرع وقت».

وتساءلت «كيف سيتمّ إنشاء هذه المناطق في سوريا، وأيّ سلطات ستتولّى أمنَ هذه المناطق؟»، مذكّرةً بأنّ التجارب مع المناطق الآمنة لم تكن ناجحة، فهناك قضايا عسكرية وسياسية ينبغي بحثها وتوافرها لتصبح المنطقة آمنة.

وبدا لازاريني متفقاً مع كاغ «بأنّ خلق مناطق آمنة لنقل اللاجئين إليها، يستدعي أن يشعر الناس بأمان وأن تكون هناك سلطات تتولّى أمن هذه المناطق».

وتساءل «المناطق الآمنة وفق أيّ شروط؟»، معتبراً «أننا لا نزال بعيدين عن إقامة مناطق آمنة، هذه الفكرة تطفو إلى السطح مع غياب حلّ سياسي للأزمة السورية «، مذكّراً بتجربة المناطق الآمنة في البوسنة والهرسك والتي أدّت إلى مذبحة « سربرتشينا».

وشدّد على أنّه «طالما لا وجود لبدائل، علينا التركيز ألا نتخلّى عن قضية اللاجئين»، داعياً إلى «أهميّة تحويل أزمة اللاجئين إلى فرصة خصوصاً للمجتمعات المضيفة».

واشار لازاريني إلى خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح السوري التي تمّ إطلاقها الشهر الماضي بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال «لقد حصل لبنان على ما يقارب 1،6 و1،8 مليار دولار، وبالتالي التمويل بلغ حدّه الأقصى، لن نضاعف هذا المبلغ، ولا نتوقّع الحصول على دعمٍ من الأسرة الدولية أكثر من السابق».

واكد مفوض شؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي انه «لا يشجّع عودة اللاجئين إلى سوريا»، وقال «لن نفعل ذلك بالتأكيد لأننا لا نريد أن نعرّضهم للخطر ونخلق المزيد من اللاستقرار» واضاف «أن أية عودة ستكون بعد إحلال الأمن وبدء إعمار سوريا».

وشكك غراندي بإمكانية تطبيق إقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء مناطق آمنة للنازحين السوريين متسائلا: أين يمكن إقامة مناطق مماثلة؟».