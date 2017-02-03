﻿أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران… ووزير إماراتي: ليس من مصلحة طهران المواجهة مع واشنطن

لندن ـ «القدس العربي»: فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على 13 فردا و12 كيانا تشمل فيلق القدس، بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض «تحذيرا رسميا» لطهران بشأن إجرائها اختبارا على صاروخ باليستي وغير ذلك من الأنشطة.

وأدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في وقت سابق، أمس، من أن «إيران تلعب بالنار».

وكتب في تغريدة في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يقدّرون كم كان أوباما (الرئيس السابق) طيبًا معهم، أما أنا فلست مثله».

وازداد التصعيد بعد أن أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، الأربعاء الماضي، قيام بلاده باختبار صاروخ «باليستي» خلال الأيام الماضية، مشيرًا أن طهران «لن تسمح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤونها».

وبعد يوم هدّد البيت الأبيض، بأن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة «لن تمر دون عقاب».

من جهته قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على «تويتر» أمس إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية، مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب.

وقال ظريف في التغريدة «إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع».

وأضاف ظريف أن طهران لن تستخدم أبدا قوتها العسكرية ضد أي دولة إلا في حالة الدفاع عن نفسها. وقال «لن نستخدم أسلحتنا ضد أي أحد أبدا عدا الدفاع عن النفس. دعونا نرى ما إذا كان أي طرف ممن يشتكون يمكنهم التصريح بالمثل».

وقالت إيران أمس الخميس إنها لن تخضع لتهديدات أمريكية «جوفاء من شخص عديم الخبرة» بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

من جهة أخرى قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، «ليس من مصلحة إيران و المنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة».

وغرد قرقاش على صفحته على «تويتر» أن «سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية، هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد بل في احترام الجار وعقلانية التوجه».

وتابع «هذه الأسس أساسها احترام السيادة بعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتوقف عن تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء للدولة الوطنية».

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن «المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي، وأن تتعامل إيجابيا مع المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة واضحة».

من جانب آخر كان التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران منعت أمس فريق المصارعة الأمريكي من دخول أراضيها للمشاركة في منافسات كأس العالم للمصارعة الحرة، ردا على أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر منح تأشيرات دخول للإيرانيين.

وكأس العالم للمصارعة الحرة واحدة من أهم بطولات المصارعة وتقام في 16 و17 فبراير شباط في مدينة كرمانشاه غرب إيران. وقال اتحاد المصارعة الأمريكي من قبل إنه سيرسل فريقه للمشاركة في المنافسة.

وكانت طهران قد أعلنت بالفعل إنها ستمنع دخول المواطنين الأمريكيين لأراضيها عقب قرار واشنطن فرض حظر مؤقت على اللاجئين والمسافرين ممن يحملون جنسيات سبع دول إسلامية من بينها إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله «راجعت لجنة خاصة في طهران أوضاعهم وقررت معارضة زيارة فريق المصارعة الحرة الأمريكي… سياسة منح التأشيرات التي تبنتها الإدارة الأمريكية الجديدة لم تترك لنا أي خيار آخر سوى حظر دخول المصارعين».

وقال الاتحاد الأمريكي للمصارعة، الإثنين الماضي إنه سيرسل الفريق للمشاركة في كأس العالم في إيران. ولم يتسن الوصول للاتحاد أمس للتعليق. وتشارك الولايات المتحدة في المنافسات منذ عام 1998.

على صعيد متصل، صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن الأعداء يحاولون التغلغل داخل مراكز صنع القرار الإيراني.

وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أشار اللواء يحيى رحيم صفوي إلى أن «الأعداء» يحاولون اختراق مراكز صنع القرار في إيران والتغلغل فيها.

وحذر من أن الأعداء يخططون لإنهاك القوى الثورية في البلاد وإضعاف المقاومة و يحاولون توظيف أشخاص في مختلف مراكز صنع القرار في إيران، حتى ينفذوا أجندته.

وأوضح أن الأعداء يعملون بشكل جدّي على إيجاد انشقاق بين الشعب الإيراني ومسؤولي النظام، وأنه لتفادي هذه الخطة يجب على الحكومة وباقي مؤسسات النظام أن تكسب ودّ الناس من توفير فرص العمل والحاجات الأساسية للشعب ووضع حد للتضخم والركود في اقتصاد البلاد.

وشدد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية على أن الساسة الأمريكيين بحزبيهم الجمهوري والديمقراطي هم أعداء الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية.

وكان علي خامنئي قد حذر مراراً وتكراراً مما وصفه بالتغلغل الغربي في مؤسسات النظام والتغلغل الثقافي والسياسي والأمني في البلاد، وطالب الحرس الثوري بمواجهة هذا الخطر بقوة، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في تموز/ يوليو 2015.

واعتبر المقربون من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ومنهم نائب رئيس مجلس النواب، علي مطهري وهو متزوج من شقيقة رئيسي البرلمان والقضاء، ما يفعله الحرس الثوري مواجهة للتغلغل الذي يستهدف الحكومة.

وسبق أن صرح المتحدث باسم الحكومة الإيراني، محمد باقر نوبخت، أن المحافظين يستغلون موضوع مجابهة التغلغل لضرب حسن روحاني.