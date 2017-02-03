﻿الأردن: تشكيل لجنة تراقب رفع الأسعار يهدد بتوتير العلاقة بين الحكومة والبرلمان

عمان ـ «القدس العربي»: الدرس الأول في المسألة الديمقراطية الأردنية برز على سطح الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية عندما تعاملت الحكومة مجددا مع مظاهر ما يمكن تسميته بـ «الابتزاز الشرعي» من قبل أطراف في مجلس النواب.

ويستطيع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ولأول مرة ملامسة تلك الكلفة التي تتطلبها إدامة برنامج «الشراكة» بين السلطتين.

ما حصل بالسياق بسيط ومباشر فمجلس النواب الذي زاود أعضاء فيه على الحكومة نفسها وهم يطالبون برفع الأسعار يتلقى اللوم على نطاق جماهيري بعد عبور الموازنة المالية للدولة، بمعنى ينتقده الشارع بكثافة بسبب المرور السريع لمشروع الميزانية وبالتالي التصويت بالثقة لبرنامج الحكومة الإصلاحي الخشن الذي يتضمن رفع الأسعار والضرائب وكلف المعيشة.

حتى بعض ممثلي الإخوان المسلمين لم يسلموا من النقد الشعبي بعدما شوهد نوابهم يصوتون لصالح الموازنة مثل موسى الوحش وموسى هنطش.

تحت ستار المسؤولية الوطنية واللحظات الصعبة والخشية من العبث بمسألة في غاية الحساسية عبرت الموازنة بأقل كلفة على الحكومة وبدأ الشارع ينتقد الجميع وبقسوة.

اندفعت الحكومة للتطبيق فقد حظيت للتو بثقة نواب الأمة على مشروعها في تخفيض النفقات ورفع الأسعار وبمباركة من اللجنة المالية للنواب.

هنا أصر بعض النواب على مقاومة أي محاولة لتلقي اللوم الشعبي فبدأت محاولة التعويض من النواب أنفسهم وبدعم وإسناد من رئيسهم عاطف طراونة الذي فتح النار فجأة على الحكومة وبأكثر من اتجاه بدعوى أنها توسعت برفع بعض الأسعار بعيدا عن «تفويض» النواب.

الطراونة دعم بوضوح مناكفة مستجدة لحكومة الملقي عندما سمح بتشكيل لجنة غير مألوفة مهمتها تأسيس «متابعة رقابية» بخصوص الملف الاقتصادي الذي سبق أن خضع للرقابة أصلا عبر اللجنة المالية.

وسوقت اللجنة الجديدة على أساس أنها خطوة إضافية بالرقابة على الحكومة لكنها عكست في الواقع أولا سعي النواب لإظهار هيبة متأخرة بعد انتقادات واسعة في الشارع لجوهر وطريقة تعاملهم مع مشروع الموازنة.

وثانيا بدا أن الخلاف مع الحكومة على هذه اللجنة الرقابية يمكنه أن يمس ببرنامج الشراكة الواقعي الذي يتحدث عنه الملقي بكثافة في غالبية تصريحاته خصوصا وأن المتابعة نفسها في هذا الإطار لا تحتاج إلى لجنة رقابية جديدة ويمكن أن تمارس عبر واجبات اللجنة المالية التي أقرت الموازنة.

يتحدث النواب عن أرقام محددة تجاهلت الحكومة عندما رفعت الاتفاق البرلماني عنها.

ويتحدث رئيس الحكومة عن موازنة حظيت بالشرعية وتنفيذها تفصيليا يتبع ولاية مجلس الوزراء.

في مجلس الوزراء بدا البحث مبكرا مع منتصف الأسبوع الماضي بمسوغات اللهجة التصعيدية عند النواب. وفي الدائرة القريبة من رئيس النواب الطراونة استرسل البعض في الإشارة لأوراق الشعبية التي حرقها النواب تقديرا للمسؤولية الوطنية دون أن تقدر الحكومة ذلك.

وبدا أن الموقف قابل للتصعيد بين السلطتين في الوقت الذي يوازن فيه الملقي قراراته غير الشعبية برفع الأسعار بأخرى شعبية تقلص من الرواتب العالية وتحد من نفقات الوزراء وامتيازات كبار الموظفين.

وبدا أيضا أن برنامج الشراكة والتفاهم الذي حصلت وزارة الملقي على ثقة البرلمان بسببه مهدد بالخلاف الطارئ الفني الذي يعكس مزاجات حادة مرتبكة عند غالبية رموز المؤسسات الوطنية.

ولاحقا تلمس المعنيون أول حالة اشتباك مرشحة للنمو بين تطبيق مفاهيم الولاية العامة وسعي النواب لاستعادة أظافرهم الرقابية أملا في تحقيق توازن في صورتهم مع الشارع.

وقبل تطور الخلـاف تدخـل «عقلـاء» لاحـتواء الموقـف ونزع فـتيل أزمـة كـانت مرشحـة للتصـعيد فاستقبل الملقي رئيس لجنة المتابعة إياها التي ضمت بعض المعارضين من الذين لم يصوتوا لصالح الموازنة أصلا.

وفي المحصلة واجه الملقي للمرة الأولى ذلك المطب المتوقع وعنوانه علاقة بطبيعة تشابكية مع النواب واضطراب لأسباب غير مفهومة في بعض الأحيان والنمط المعتاد من الابتزاز السياسي الشرعي الذي يتيحه الدستور والقانون وينتجه الواقع.

الدرس يقول ضمنيا بأن الاحتفاظ بثقة النواب يتطلب عمليا وإجرائيا تجنب مواجهتهم باسم الولاية العامة وتمرير بعض «الخدمات والامتيازات» لدوائرهم الانتخابية هنا وهناك، تلك حالة الديمقراطية المحلية بكل الأحوال.