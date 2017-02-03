﻿نواب يدافعون عن رئيس البرلمان المصري بعد فضيحة «السيارات المصفحة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: أقر البرلمان المصري، اتفاقيتين للحصول على قرضين بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم قطاع الطاقة، فيما أفسح موقع مقرب من النظام مساحة لمواقف نواب يدافعون عن رئيس المجلس علي عبد العال، بعد فضيحة «السيارات المصفحة».

وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن «هناك أموالا طائلة تم صرفها للنيل من البرلمان، من جهات خارجية، لخلخلة الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها عقب ثورة 30 يونيو، وهو مجلس النواب، وتم صرف مليارات من أجل ذلك في صورة ندوات واجتماعات، والهدف الرئيسي هو زعزعة استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها».

وأضاف، وفق ما نقل موقع «اليوم السابع» أن «علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حينما قال إن البرلمان هو أغلى برلمان في العالم كان يقصد هو أكثر برلمان صرفت وخصصت أموال طائلة من أجل إسقاطه، وخير دليل على ذلك مثال السيارة المصفحة، التي أثارها أحد النواب، ومن الأساس كان التعاقد عليها قبيل انعقاد المجلس، والمستشار مجدي العجالي وزير الدولة للشؤون القانونية أكد أنه هو من طالب بها». وأضاف أن «البرلمان لم يرتكب أخطاء لتصحيح صورته أمام المجتمع».

وأعتبر أن «البرلمان هو أول مجلس نيابي يأتي بإرادة شعبية خالصة، دون أي تدخل من أي جهة وذلك بشهادة الجميع، والهدف من تشويه صورته هو الوقيعة بين الشعب والبرلمان وهز صورته أمام المجتمع وألا يؤدي دورة وذلك للنيل من كيان الدولة المصرية».

من جهته، قال النائب عيد هيكل، إن «الحديث عن أموال تم تخصيصها لإسقاط البرلمان، لم يكن من فراغ فله شواهد وأدلة، فالكثير من الجهات والمنظمات الحقوقية المدعومة من قوى الشر تسعى لإسقاط شعبية البرلمان والوقيعة بينه وبين الشعب، فمعنى وجود سلطة تشريعية ورقابية إضافة للسلطة القضائية والتنفيذية، يعكس وجود سلطات مستقلة في مصر، والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، تقوم بتشريع وإصدار القوانين الخاصة بكل المصريين، لذا فالنيل منه هدف لهدم السلطة التشريعية ولو نجحوا في القضاء عليها لوصلوا لقمة هدفهم».

وأضاف: «من ضمن أعمال هدم البرلمان ما أثاره النائب محمد أنور السادات، الذي احيل للجنة القيم بخصوص حديثه عن أموال شراء السيارات المصفحة للبرلمان».

وأكد هيكل أن الشعب المصري لديه وعي ثقافي كبير جدا خاصة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويمتلك من الحس الوطني والثقافة السياسية التي تجعله يميز ويفرق بين ما هو صحيح، وما هو كذب وما يقال من أجل زعزعة الاستقرار، لذا ما قاله الدكتور علي عبد العال في مكانه الصحيح، ولكن مصر ستظل آمنة إلى يوم القيامة وهناك رئيس شريف طاهر ووطني ومخلص ويعمل ليلا ونهارا من أجل الانجازات والمشاريع الجديدة ويواجه المشاكل السياسة والاقتصادية والاجتماعية لمصر وفي القريب العاجل سنقطف ثمار عمله».

أما النائبة زينت علي سالم، أمينة سر لجنة السياحة، فأكدت أن «هناك فئات تكره البرلمان لأنه من إنجازات خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بعد ثورة 30 يونيو، وقد قمنا بواجبنا كنواب في البرلمان، وكنا على قدر المسؤولية والثقة، وأصدرنا قوانين كثيرة جدا كانت مصر في حاجة إليها مثل قانون الكنائس والخدمة المدنية، وغيرها، ولكن هناك من يسعى لتشوية تلك الإنجازات».

وأشارت إلى فرقة «السيارات المصفحة»، رغم أن أي دولة في العالم رئيس برلمانها يستقل سيارة مصفحة، ورئيس البرلمان هو الرجل الثاني في الدولة، خاصة في ظل مواجهة مصر للأعمال الإرهابية ولكن الفرقعة صورت الموضوع وكأننا خرجنا عن الأعراف، لتخرج قصص تعكس تدليس الوقائع لإضعاف موقف البرلمان».

وكان عدد من النواب أثاروا قضية شراء علي عبد العال لـ 3 سيارات مصفحة بـ 18 مليون جنيه، واعتبروا الأمر تبذيرا وإسرافا.

وأعلن عبد العال، في بيان، موافقة المجلس على «اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحكومة لدعم الطاقة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي»، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

كما وافق المجلس أيضاً، حسب البيان، على «اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية»، بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وحسب الدستور المصري، لا بد أن يقر البرلمان اتفاقيات الاقتراض من أي جهة أجنبية، حتى تدخل حيز التنفيذ.

وفي سياق غير بعيد، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء إلى أكثر من النصف في السنة المالية الحالية 2016 ـ 2017.

وأوضح شاكر، في تصريحات صحافية، عقب مشاركته في جلسة برلمانية بناء على طلبات إحاطة حول ارتفاع أسعار الكهرباء، أن «تكلفة دعم الكهرباء ارتفعت في السنة المالية الحالية إلى 65 مليار جنيه مصري (نحو 3.5 مليار دولار) من 30 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار تقريبا)» في السنة المالية السابقة 2016/2015.

وعزا وزير الكهرباء المصري، ارتفاع الأسعار إلى استيراد كل المعدات المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الخارج بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الواحد من 8.8 جنيهات إلى نحو 19 جنيهاً.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعاني منها البلد. وأدى ذلك إلى اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج وحصلت على موافقات بعدة قروض بالفعل أبرزها صندوق النقد الدولي الذي وافق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على قرض بـ12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، استلمت الحكومة منه 2.75 مليار دولار.