﻿السجن في إسرائيل تسع سنوات على «عبقري حواسيب» من غزة بعد إدانته بمخالفات أمنية خطيرة

الناصرة – «القدس العربي»: حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على مهندس الحاسوب الفلسطيني ماجد عويضة (23 عاما) من قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، بعد إدانته بارتكاب «مخالفات أمنية خطيرة ضد دولة الاحتلال».

وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، فإن عويضة طور برنامجا لمتابعة الصور التي تلتقطها الكاميرات في الشوارع الإسرائيلية، لصالح حركة الجهاد الإسلامي. كما أنتج عويضة وسائل لمتابعة واختراق أنظمة بث الصور التي تبثها الطائرات الإسرائيلية الموّجهة (طائرات بدون طيار) من سماء غزة إلى قوات الأمن الإسرائيلية.

وتبين أن الطائرة هذه التي تتمكن من جمع معلومات بشأنها كانت تجمع معلومات استخباراتية عن عناصر المقاومة الفلسطينية الناشطين في مجال إطلاق النار وتخزين الصواريخ في غزة. وتضمنت لائحة الاتهام أيضا قيام عويضة باختراق حواسيب وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة، وذلك للحصول على السجل السكاني للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان عويضة قد اعتقل في 23 شباط/ فبراير من العام الماضي بعد اختطافه بينما كان في طريقه للقاء «مواهب فلسطينية صغيرة» كانوا مرشحين لبرنامج «عرب آيدول» بحكم منصبه كـرئيس لنادي المواهب الفلسطينية. وفي آذار/ مارس من عام 2016 قدمت لائحة اتهام ضده، جاء فيها أن عويضة انضم إلى الجهاد الإسلامي قبل خمس سنوات، وفي هذا الإطار عمل على تطوير برنامج يمكنه من اختراق أنظمة الطائرات الموجهّة الإسرائيلية، وتمكن من متابعة مواقع المراكز السكانية ومواقع قوات الأمن أثناء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال العدوان على غزة.

وعمل عويضة أيضا، بحسب لائحة الاتهام، على تطوير برنامج يمكن بواسطته متابعة حركة الطائرات في مطار اللد، والاطلاع على قوائم المسافرين، ونوع الطائرة ووزنها، وساعات الهبوط وساعات الإقلاع، وغير ذلك. وخلال التحقيق معه، تبين أنه بعد تجنده في صفوف الجهاد الإسلامي، بدأ بالعمل كمقدم برامج في إذاعة القدس التعليمية، وعمل لاحقا كمهندس صوت. وبعد نصف سنة تم إغلاق الإذاعة، فانتقل إلى محطة أخرى تابعة للحركة. وطلب منه أيضا العمل على تطوير برنامج حاسوب يمكن بواسطته مشاهدة صور كاميرات الشوارع في إسرائيل. وتمكن من الوصول إلى برامج تابعة للشرطة الإسرائيلية مرتبطة بكاميرات الشوارع ببث مباشر، مستخدما برنامجا يعرض كل ما يبث مباشرة على شاشة حاسوب ويسمح بتسجيل البث.

عويضة ابن حي الرمال توج على يد الصحافة الإسرائيلية بلقب «عبقري الحواسيب» الذي نجح بالتسلل لقلب أجهزة الأمن الإسرائيلية السرية. ويبدو أن هناك عملية تهويل مقصودة، فما وصل له الشاب الغزي ليس أمرا غير ممكن أو يحتاج لعبقرية خارقة فعلا. والأهم من ذلك أن إسرائيل تتهم عويضة بأمور لا علاقة لها بها كتعقب بعض الجهات في غزة ذاتها والتنصت عليها أو اختراق وزارة الداخلية الفلسطينية للحصول على لوائح بيانية سكانية.

وتعتبر النيابة العامة عويضة جاسوسا رغم أنه يقيم في غزة، وهي المنطقة التي تدعي إسرائيل رسميا أنها غادرتها ولم تعد تحت سيطرتها. وأثار ذلك تساؤلا وهو هل كان يمكن للنيابة العامة في إسرائيل أن توجه لائحة اتهام مشابهة ضد مواطن لبناني قام بعمليات مشابهة؟.. وهذا ليس سؤالا نظريا فمنذ سنوات التسعينيات ترسل إسرائيل طائرات بلا طيار لتحلق في سماء لبنان وحصل أكثر من مرة أن تم التقاط ما تبثه من قبل لبنانيين، فهل تقدم لوائح اتهام ضدهم؟ والأهم من كل هذا كله هل تحلق الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة التي أعلنت فك الارتباط عنها في 2005 من أجل التمعن بالمشاهد الطبيعية الجميلة ؟ إسرائيل كانت وما تزال تستخدم هذه الطائرات لأهداف عسكرية ونتيجة استخدامها قتل العشرات من المدنيين في غزة خلال الهجمات المتتالية عليها من قبل طائرات بلا طيار أو من خلال توجيهها لوسائل قتالية أخرى. إسرائيل في الواقع تطلب من أهالي غزة قبول حضور طائراتها بلا الطيار في سمائها دون مواجهتها حتى وإن كانت تقتلهم وتحول منازلهم لركام.