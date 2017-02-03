﻿مخاوف من سيطرة مستشار ترامب المعادي للإسلام عليه وعلى الرئاسة الأمريكية

واشنطن ـ «القدس العربي»: بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإعادة ترتيب مجلس الأمن القومي الأمريكي، تبين أنه عين مستشاره الإستراتيجي ستيف بانون عضوًا يحضر كل اجتماعات مجلس الأمن القومي على قدم المساواة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيليرسون، في المقابل يستبعد حضور رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية ومدير الإستخبارات القومية (الذي يترأس 17 وكالة استخبارات) إلا عند الحاجه.

وستيف بانون الذي كان مستشارا لترامب أثناء حملته الإنتخابية أثار خلالها الإنتقادات والمخاوف لمواقفه اليمينية والمتطرفة، والتي توصف أحيانا بـ«شبه النازية». وله مواقفه المثير للجدل حول الإسلام الذي يعتبره دينا ظلاميا، وليس دين سلام بل دين خضوع وسيطره. وحتى عندما سئل شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، عما إذا الرئيس ترامب يوافق بانون في مواقفه نحو الإسلام، أجاب بكلمة لا وانطلق شارحا: «أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحاً بالقول أنه لايستهدف أي دين وأن هدف الأمر التنفيذي كان تحقيق الأمان في أمريكا وليس استهداف الدين، وأن القضية ليست قضية دينية بل قضية التحول نحو الراديكالية. وأن هناك فرق كبير بين الإسلام كدين وبين الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين والذين يقدموا لأمريكا لإيذائنا».

واستشهد سبايسر بما قاله وزير الخارجية الإماراتي عبد بن زايد الذي دعم قرار حظر المسلمين وصرح أنه غير موجه ضد الإسلام وان الدول التي شملها القرار تواجه تحديات هيكلية.

وحول المخاوف المتعاظمة من نفوذ بانون على الرئيس ترامب، خصصت صحيفة «نيويورك تايمز» إفتتاحية مطوله تحت عنوان «الرئيس بانون» مرفقة بصورة وضع عليها رأس بانون وفم ترامب.

و كتبت تقول «إنه يمكن مقارنة بانون بكارل روف، المستشار السياسي للرئيس جورج بوش الإبن ولكن روف منع من حضور اجتماعات مجلس الامن القومي حتى لايجري تسييسه.وأن بانون كان وراء استعداء المكسيك بعد مطالبتها بدفع تكاليف الجدار الأمريكي.

وأن بانون وراء عدم الاهتمام بيوم المحرقة اليهودي (الهولوكوست)، بل اصدار الأمر التنفيذي ضد المسلمين في اليوم نفسه. وأثبتت طريقة إصدار هذا الأمر التنفيذي أن ترامب لامعرفة له في صنع قرارات الأمن القومي بل غير مؤهل».

كل هذه المخاوف تأتي بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيين وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأقل نسبة في التاريخ الأمريكي اذ حصل على 56 صوتا مؤيدا و43 صوتا معارضا. وكانت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية في عهد بوش الإبن قد لاقت معارضة 15 سناتورا، واعتبر ذلك، حينها، رقما قياسيا.

واللافت أن معلقين في واشنطن ذهبوا إلى القول إنه لن يكون هناك دور لتيلرسون الذي استلم الوزارة، الخميس في ظل سيطرة الرئيس بانون.

كما أن الصور التي نشرت لمحادثة الرئيس ترامب الغاضبة مع رئيس وزراء استراليا مالكولم تيرنبول تظهر أن بانون جالساً قرب ترامب أثناء المكالمة إلى جانب مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين. ورجح معلقون أن يكون بانون لعب دوراً ما في هذا الحوار الغاضب مع رئيس الوزراء الإسترالي.