﻿اليمن: سقوط 6 قتلى وأكثر من 35 جريحا من المعتقلين في انتفاضة ضد الحوثيين بالسجن المركزي في صنعاء

تعز ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر عديدة مقتل 6 من المعتقلين على الأقل و إصابة أكثر من 35 آخرين في أعمال شغب ظهر أمس وصفت بانتفاضة السجناء ضد الانقلابيين الحوثيين الذين يسيطرون على السجن المركزي في صنعاء، وذلك على خلفية قيام أحد العسكريين الحوثيين بصفع والدة أحد المعتقلين أثناء زيارتها لولدها المعتقل.

وأوضحت مصادر مقربة من السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء أنه «قتل 6 سجناء على الأقل وأصيب أكثر من 35 آخرين، ظهر أمس، برصاص ميليشيا الحوثي التي تسيطر على السجن المركزي بصنعاء منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014.

ونقل موقع «المشهد اليمني» الإخباري المستقل عن أحد السجناء قوله «أثناء قيام أحد الأمهات الزائرات لولدها السجين، قام أحد العساكر الحوثيين داخل السجن بالإعتداء عليها بالضرب ومنعها رغم أنها لم تخالف القوانين المتاحة بزيارة السجناء، وهو ما أدى إلى احتجاج السجناء بالمظاهره السلمية التي جابهتها ادارة السجن بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي المباشر على اجسادهم».

وذكرت مصادر لـ»القدس العربي» أن هذا العمل المشين الذي قام به أحد المسلحين الحوثيين داخل السجن المركزي بصنعاء أسفر عن انفجار الوضع داخل السجن حتى خرج عن السيطرة وتطور إلى انتفاضة.

وأضافت أن الميليشيا الانقلابية قامت بإرسال تعزيزات كبيرة من القوات الأمنية ومكافحة الشغب إلى داخل السجن المركزي فور وقوع الحادثة ونشرت القناصة في كافة المباني والأسوار المحيطة بالسجن المركزي، الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على السجناء، ومنعوهم حتى من إنقاذ الجرحى الذين أصيبوا جراء الرصاص الحي، وظل بعضهم ينزف حتى فارق الحياة.

وذكر سكان مجاورون للسجن المركزي بصنعاء أنهم سمعوا أصوات انفجارات وإطلاق رصاص داخل السجن المركزي وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من داخله، أعقبها وصول تعزيزات من القوات الأمنية إلى داخل السجن لاحتواء الموقف.

من جانبه أوضح مدير عام السجن المركزي بصنعاء العميد عبدالسلام الضالعي الموالي للحوثيين أن أعمال شغب وفوضى نشبت داخل السجن أدت إلى مقتل واصابة العديد من السجناء بعد ظهر أمس.

وقال «إن وحدات من قوات الأمن لمكافحة الشغب ووحدات أمنية أخرى شاركت بالتصدي لعملية الفوضى والشغب الذي عم في وسط المساجين حتى تمت السيطرة التامة على الوضع داخل السجن وبشكل كلي».

وأضاف الضالعي أن «السجناء قاموا بإحراق سيارتين كبيرة وحافلة وسيارة وغرفة الاستقبال وغرفة للشؤون الأمنية وأبواب قسم التأهيل».