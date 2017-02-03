﻿غوارديولا: أغويرو لا يزال مهما لمانشستر سيتي!

مانشستر – رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم سيرجيو أغويرو ينتظره مستقبل مشرق مع النادي رغم جلوسه مؤخرا على مقاعد البدلاء. وأغويرو هداف السيتي برصيد 18 هدفا في 25 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه ينافس بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق. وقال غوارديولا: «ليس هناك أي شك في قيمة سيرجيو. أنا سعيد جدا بما فعله… باستثناء إيقافه سبع مباريات.» وقال: «الأندية الكبرى في أوروبا دائما تملك الكثير من المهاجمين… وكذلك الحال في هذا النادي أيضا… بالوتيلي وتيفيز وأغويرو ودجيكو تزاملوا معا.» ولم يساعد كثيرا تعاقد السيتي مع المهاجم البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس في تحسين وضع أغويرو، لكن غوارديولا واثق في قدرته على الجمع بينهما في تشكيلته الأساسية. وأضاف: «غابرييل في 19 من عمره… لكنه تأقلم سريعا. يتلقى دروسا في اللغة الإنكليزية كل يوم وهذا يعني لي الكثير.»

أرسنال يفتقد جهود رامزي لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

لندن – د ب أ: قال الفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال، إنه سيفتقد جهود لاعب الوسط آرون رامزي لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة). وكان لاعب منتخب ويلز، الذي سبق له الغياب عن الملاعب طوال عشرة أسابيع هذا الموسم بسبب إصابة في الساق، تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام واتفورد مساء الثلاثاء الماضي .وقال فينغر: «يتوقع أن يغيب لمدة 21 يوما. سنعاني لغيابه ولكن لدينا لاعبون شبان يمكنهم تقديم مستويات جيدة.»

الشرطة الأسبانية تقبض على هيرنانديز لاعب أتلتيكو

مدريد – د ب أ: أعلنت الشرطة الأسبانية، القاء القبض على لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد الأسباني، بدعوى تعديه على صديقته. وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت المدافع الفرنسي البالغ 20 عاما، بمنزله في لاس روزاس. وذكرت صحيفة «إل باييس» أن صديقة اللاعب نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. ويعد هيرنانديز، الذي شارك للمرة الأولى مع أتلتيكو في 2014، واحدا من أهم العناصر الشابة بأتلتيكو وشارك مع الفريق في ست مباريات بالدوري هذا الموسم.

باكو ومدريد تطلبان استضافة نهائي دوري الأبطال 2019

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن باكو عاصمة اذربيجان والعاصمة الأسبانية مدريد تقدمتا بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2019 .وأوضح أنه لم يتلق سوى طلبي باكو ومدريد حتى الموعد النهائي، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأن اللجنة التنفيذية باليويفا ستعلن المدينة الفائزة بحق الاستضافة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وطلبت باكو استضافة المباراة في الاستاد الأولمبي، الذي يشارك في احتضان مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما طلبت مدريد إقامة المباراة في استاد «متروبوليتانو»، الملعب الجديد لأتلتيكو، والذي سيحتضن مبارياته في وقت لاحق من العام الجاري. ويقام نهائي النسخة الحالية في كارديف بينما يقام نهائي 2018 في كييفو. وأبدت سبع مدن رغبتها في استضافة نهائي الدوري الأوروبي في 2019، علما أن نهائي 2017 يقام في مدينة سولنا السويدية ونهائي 2018 في مدينة ليون الفرنسية. وتضم قائمة المرشحين، باكو وغلاسغو وبشكتاش وأشبيلية وتبليسي وفرانكفورت وشتوتغارت.

موناكو يصطدم بمارسيليا في ثمن نهائي كأس فرنسا

باريس – الأناضول: أسفرت قرعة دور الـ16 (ثمن النهائي) لكأس فرنسا عن مواجهة قوية بين موناكو ومارسيليا في واحدة من أقوى مباريات تلك المرحلة. وسيخوض باريس سان جيرمان مواجهة سهلة أمام شاموا نيورتي (درجة ثانية) وسترجح كفة الأول لفارق الخبرات والإمكانات بين لاعبي الفريقين. وسيلعب فريغوس مع أوكسير وبيرجريك بيريغورد مع ليل وكويفيلي مع غانغون وبوردو مع لوريان وباستيا مع أنجيه وأفرانش مع ستراسبورغ. وستقام مباريات ثمن النهائي يومي 28 الجاري والأول من مارس/ آذار المقبل. وباريس سان جيرمان ومارسيليا صاحبا الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بإجمالي 10 ألقاب لكل منهما.

البرازيلي رونالدينيو سفيرا لبرشلونة الإسباني

برشلونة (اسبانيا) – الأناضول: أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعيين البرازيلي رونالدينيو سفيرا للنادي وممثلا له في مختلف الفعاليات والأنشطة خلال السنوات المقبلة. وأوضح النادي: «سيكون رونالدينيو مسؤولا عن فريق قدامى برشلونة الذين سيشاركون في مباريات حول العالم لزيادة قاعدة مشجعي برشلونة وتسويق القيم التي قام عليها النادي». وجاء تعيين رونالدينيو سفيرا للنادي تكريما له على الأعوام التي قضاها داخل جدران النادي الكتالوني قبل انتقاله إلى ميلان الإيطالي. ولعب رونالدينيو في برشلونة بين عامي 2003 و2008، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2006 وبطولتين للدوري الإسباني (الليغا)، وسجل معه 94 هدفا في 203 مباراة.