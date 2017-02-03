﻿بطولة تايوان للتنس: ستوسر والتونسية أنس جابر تودعان المنافسات

تايبيه – د ب أ: أنهت الصينية شواي بينغ مشوار النجمة الأسترالية سامنتا ستوسر في بطولة تايوان المفتوحة للتنس، حيث تغلبت عليها 6/4 و6/4 ضمن دور الثمانية لتصعد على حسابها إلى الدور قبل النهائي.

كذلك أطاحت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الأولى، بالتونسية أنس جابر إثر انتصار صعب 6/1 و3/6 و7/6. وافتتحت منافسات دور الثمانية بفوز التشيكية لوسي سافاروفا على اليابانية ميساكي دوي 6/4 و7/6، بينما اختتمت منافساته بفوز ماندي مينيلا لاعبة لوكسمبورغ على الصينية لين تشو 1/6 و6/3 و7/5 .

بطولة سانت بيترسبورغ للتنس: الأمريكية فينوس ويليامز تودّع مبكرا

سانت بيترسبورغ – الأناضول: ودّعت الأمريكية فينوس ويليامز بطولة سانت بيترسبورغ الروسية من الدور الثاني. وخسرت فينوس من الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بشوطين دون رد، بواقع 3-6 و1-6. وأسفرت بقية المباريات عن فوز الإيطالية روبرتا فينشي والروسية يلينا فيسنينا والسلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا. وانطلقت فعاليات البطولة في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تنتهي في 5 فبراير/ شباط الجاري. وتعد مسابقة سانت بيترسبورغ الروسية إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 776 ألف دولار.