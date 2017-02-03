﻿واريورز يواصل انتصاراته على حساب كليبرز

لوس أنجليس – د ب أ: سجل ستيفن كاري 29 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 26 نقطة وعشر تمريرات حاسمة ليواصل غولدن ستيت واريورز سلسلة انتصاراته، ويتغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 133/120 ضمن للمحترفين.

ورفع واريورز عدد انتصاراته المتتالية إلى خمسة انتصارات، كما حقق الفوز التاسع على التوالي في سجل مبارياته أمام كليبرز. وكان بليك غريفن أبرز عناصر كليبرز، حيث سجل 31 نقطة، لكنه لم ينقذ الفريق من الهزيمة التاسعة عشرة له هذا الموسم مقابل 31 انتصارا. ورفع واريورز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 43، مقابل سبع هزائم فقط، حيث يتصدر مجموعة المنطقة الغربية. وتغلب سان أنطونيو سبيرز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 102/86، وأتلانتا هوكس على مضيفه هيوستن روكتس 113/108، وواشنطن ويزاردز على لوس أنجليس ليكرز 116/. 108.