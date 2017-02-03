﻿الدوري القطري: تعادل السد مع الشحانية والجيش مع السيلية

الدوحة – د ب أ: تلقت آمال السد في المنافسة على صدارة الدوري القطري ضربة موجعة، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه الشحانية في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة، التي شهدت أيضا تعادل الجيش مع ضيفه السيلية بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد السد إلى 44 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف لخويا (المتصدر)، الذي أصبح يمتلك الفرصة لتوسيع الفارق معه خلال لقائه مع ضيفه الخور في المرحلة ذاتها. في المقابل، ارتفع رصيد الشحانية إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر مؤقتا. وبادر المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بالتسجيل للسد في الدقيقة 21، قبل أن يدرك مهند درجال التعادل للشحانية في الدقيقة 37. وشهدت المباراة عصبية بالغة من لاعبي الفريقين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجه ثلاثة لاعبين من السد ولاعب من الشحانية، فطرد بيدرو ميغيل وبغداد بونجاح وابراهيم ماجد من السد، وناصر سعد لاعب الشحانية. وواصل الجيش نزيف النقاط عقب تعادله مع ضيفه السيلية بهدف لمثله. وارتفع رصيد الجيش، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع السيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتا. وأحرز سانجار شاحميدوف للسيلية في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ياسر عيسى للجيش في الدقيقة 45.

الدوري السعودي: القادسية يفرض التعادل على الهلال

الرياض – د ب أ: أهدر الهلال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه القادسية في المرحلة السابعة عشرة. وارتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام جاره اللدود الاتحاد، الثالث برصيد 35 نقطة. في المقابل، ارتفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة في المركز العاشر. وتقدم القادسية بهدف مباغت حمل توقيع باتريك إيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة 55. وحاول الهلال خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى في ظل بسالة دفاع القادسية، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، عقب طرد لاعبه أحمد كرانشي في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

دوري أبطال آسيا: المحكمة الرياضية تؤيد منع تشونبوك من المنافسة

سول – رويترز: رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي ورفضت السماح له بالمنافسة في دوري أبطال آسيا في 2017 بسبب ضلوعه في فضيحة رشوة في بلاده في 2013.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي أن أجهزته الرقابية والتنظيمية قررت منع النادي الكوري الجنوبي من الدفاع عن لقب دوري الأبطال في الموسم الحالي. وأكد أن جيجو يونايتد الكوري الجنوبي سيشارك بدلا من تشونبوك في دوري أبطال الموسم الحالي. وقالت المحكمة: «في هذه المرحلة يستمر تطبيق القرار الذي تم الطعن عليه ويظل النادي الكوري الجنوبي محروما من المشاركة في دوري أبطال آسيا في موسم 2017.» وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد التفوق 3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي. وفي مايو/ أيار وجهت النيابة اتهامات لحكمين في الدوري الكوري بتلقي رشي من أحد كشافي مواهب تشونبوك في 2013. وصدر حكم من محكمة بوسان بسجن كشاف المواهب ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الرشوة. وخصمت لجنة الانضباط تسع نقاط من رصيد تشونبوك في سبتمبر/ أيلول الماضي وفرضت عليه غرامة بقيمة 91 ألف دولار.

الدوري الجزائري: «شبيبة الساورة» يفشل في الصعود الى الوصافة

الجزائر – د ب أ: أهدر «شبيبة الساورة» فرصة اللحاق بوصافة دوري المحترفين الجزائري، عندما سقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه شباب بلوزداد، ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع الساورة رصيده الى 26 نقطة في المركز السادس، مقابل 17 نقطة لشباب بلوزداد، الذي يملك مباراتين مؤجلتين. تقدم مصطفى جاليت، لأصحاب الارض في الدقيقة الرابعة، لكن كريم عريبي القادم من شباب باتنة في فترة الانتقالات الشتوية، عدل النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة 30. وفي مباراة أخرى، تغلب اتحاد الحراش على ضيفه شبيبة القبائل بهدف وحيد حمل توقيع مروان دهار من ركلة جزاء في الدقيقة 13. وكان بوسع شبيبة القبائل الحصول على نقطة التعادل، لولا أن الوافد الجديد مهدي بن علجية، أضاع له ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. رفع اتحاد الحراش رصيده الى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد شبيبة القبائل عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.