﻿الكاميرون تهزم غانا بثنائية وتضرب موعدا مع مصر في المباراة النهائية

فرانسفيل (الغابون) – رويترز: ضربت الكاميرون موعدا مع مصر في نهائي كأس الأمم الافريقية للمرة الثالثة بعد فوزها 2-صفر على غانا في «قبل النهائي».

وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات الترجيح، و2008 في غانا بالهدف الشهير لمحمد أبوتريكة بعد صراع على الكرة بين محمد زيدان وقائد الكاميرون السابق ريغوبير سونغ. وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر على الحضور إلى فرانسفيل لمتابعة المباراة. وحرمت الكاميرون جارتها غانا من الظهور في النهائي للمرة العاشرة والمنافسة على التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخها. واستغل ميشيل نغادو نغادغوي خطأ دفاعيا مشتركا بين جون بوي والحارس رزاق بريما ليستقبل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 72. وعزز كريستيان باسوجوغ النتيجة بهدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر هجمة مرتدة قادها البديل فينسن أبو بكر الذي مرر لباسوغوغ لينفرد بمرمى بريما من منتصف ملعب غانا ويضع الكرة في الشباك بسهولة. وقال بنيامين موكانغو لاعب الكاميرون: «أنا أسعد لاعب في العالم وليس انا فقط بل كل زملائي لاننا استحقينا الفوز والتأهل للنهائي. أصابنا الارهاق عقب خوض 120 دقيقة أمام السنغال في دور الثمانية لكننا نخوض تجربة استثنائية وشيئا فشيئا نقترب من اسعاد 22 مليون كاميروني. ومهما تكن نتيجة النهائي فاننا سنستقبل استقبال الأبطال حين عودتنا.» وستلتقي غانا مع بوركينا فاسو على المركز الثالث غدا بينما تلعب الكاميرون مع مصر في ليبرفيل يوم الاحد». وقال موكانغو: «سيكون نهائيا كبيرا أمام مصر لانهما منتخبان كبيران جدا وكذلك غانا. سنحاول كسر قاعدة عدم الفوز على مصر في المباريات النهائية». واستفادت الكاميرون، التي تأثرت بمشاكل لرفض بعض اللاعبين الانضمام للمنتخب قبل انطلاق البطولة، من غياب الدقة عن اللمسات الأخيرة للمنافس الذي تأهل للدور قبل النهائي للمرة السادسة على التوالي لكنه لم يحقق اللقب منذ 1982. وكانت الكاميرون أحرزت اخر القابها الأربعة في أمم افريقيا في 2002.

بدأت الكاميرون المباراة بقوة وصنعت فرصا خطيرة في الدقائق الأولى أبرزها تلك الفرصة التي سنحت للمدافع ادولف تيكيو وأبعدها المدافع هاريسون أفول من على خط المرمى من ضربة ركنية في الدقيقة الثامنة. وسدد روبير نديب تامبي كرة قوية من مدى قريب مباشرة في اتجاه الحارس رزاق بريما المحظوظ بعدها بأربع دقائق ليفرض منتخب الكاميرون هيمنته على المباراة. وانتظرت غانا حتى الدقيقة 40 لتصنع أول فرصة بعدما استغل جوردان ايو، الذي انتقل إلى سوانزي من استون فيلا، سقوط تيكيو ليسدد كرة من زاوية ضيقة أخطأت طريقها عن المرمى. وهيمنت غانا على الشوط الثاني وأصيب اندريه ايو بقطع حول العين في التحام مع الحارس فابريس اوندوا وسدد مبارك واكاسو ركلة حرة تصدى لها الحارس ببراعة. وسدد توماس بارتي وجوردان ايو كرتين أخطأتا الطريق إلى المرمى قبل أن تدفع غانا بالمخضرم اسامواه جيان الذي أصيب الأسبوع الماضي في اخر ربع ساعة. لكن الكاميرون تمكنت من الصمود لتتقدم إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ خسارتها أمام مصر في 2008.