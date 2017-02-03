﻿هاسنهوتيل: لايبزيغ أنقذ الدوري الألماني من الملل

برلين – د ب أ: أكد رالف هاسنهوتيل، مدرب لايبزيغ، أن فريقه حافظ على أجواء الإثارة بالدوري الألماني، باعتباره المنافس الوحيد لبايرن ميونيخ (حامل اللقب) على الصدارة.

وقال هاسنهوتيل: «نحن الفريق الوحيد الذي على مقربة من البايرن في الصدارة، كان من الممكن أن يحسم لقب المسابقة في آذار/ مارس مرة أخرى، إذا لم نكن موجودين في سباق المنافسة». وكان البايرن توج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه، غير أنه يتربع حاليا على الصدارة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام لايبزيغ، الثاني، فيما يتفوق الفريق البافاري بفارق 13 نقاط على آينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز الثالث. ويخوض لايبزيغ، الذي تتولى رعايته شركة «ريد بول» النمساوية لمشروبات الطاقة، موسمه الأول في البوندسليغا، حيث يبدو هاسنهوتيل سعيدا بأن يكون جزءا من الانطلاقة الجيدة للفريق، الذي ينتمي لألمانيا الشرقية، في المسابقة. وأوضح: «ربما لا نملك اسما كبيرا في المسابقة حتى الآن، لكن ربما تأتي اللحظة التي نكون فيها النادي الأكثر إثارة في أوروبا». وأضاف: «من الجميل أن نصنع التاريخ. بإمكان الجميع رؤية ذلك من خلال حرص اللاعبين على تقديم الأفضل دائما، وسيكون من الرائع إذا واصلنا السير على هذا النهج لفترة طويلة من الوقت».