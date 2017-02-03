﻿الدوري الاسباني: المنافسة بين برشلونة وريال مدريد على الصدارة تتعرض لاختبار صعب

مدريد – د ب أ: يتطلع برشلونة للضغط على ريال مدريد في صدارة الدوري الأسباني عندما يستضيف أتلتيك بلباو اليوم في المرحلة الحادية والعشرين، قبل أن يلاقي النادي الملكي سيلتا فيغو الأحد.

وبعد التعادل 1/1 مع ريال بيتيس في الجولة الماضية، بات برشلونة يتأخر بفارق أربع نقاط عن الريال، الذي خاض مباراة أقل، لكن الفريق عاد لطريق الانتصارات وفاز على مضيفه اتلتيكو مدريد 2/1 الأربعاء. وسجل هدافا الدوري لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي الفوز لبرشلونة. ويفتقد برشلونة جهود سيرجيو بوسكيتس واندريس انييستا بعدما غابا عن مباراة أتلتيكو، وبالتالي يبحث المدرب لويس إنريكي عن البديل. واعتمد أمام اتلتيكو على خافيير ماسكيرانو واندري غوميز في الوسط، لكنه قد يلجأ أمام بلباو إلى رافينيا الذي تعافى من الإصابة ودينيس سواريز الذي يعيش فترة من التألق. وأشاد إنريكي بماسكيرانو بعد تألقه أمام أتلتيكو. وقد يعود الحارس الألماني مارك اندري تيرشتيغن أمام بلباو بعد غيابه عن مباراة أتلتيكو. والتقى برشلونة وبلباو في كأس أسبانيا مؤخرا حيث فاز بلباو 2/1 في ذهاب دور الثمانية قبل أن يحسم برشلونة الإياب 3/1. وقال لاعب وسط بلباو ميكيل سان خوسيه أن فريقه لن يذهب لـ»كامب نو» باحثا عن الثأر. وأضاف: «المباراة ليست ذات وضعية خاصة، لسنا ذاهبون للثأر، لكنك دائما تتطلع لتقديم مباراة جيدة أمام فريق هو على الأرجح الأفضل في العالم أو واحد من أفضل الفرق على مستوى العالم». ويفتقد بلباو، السابع، جهود خافيير ايتشيتا وسابين ميرينو بسبب الإصابة. ويتطلع بلباو لمواصلة صحوته بعدما فاز في الجولة الماضية على سبورتينغ خيخون في المباراة الماضية ليحقق فوزه الأول في خمس مباريات. ويواجه ريال مدريد مجددا سيلتا فيغو، الفريق الذي اطاح به من كأس أسبانيا. ويعاني الريال من تزايد الإصابات حيث يغيب عنه غاريث بيل وبيبي وداني كارفاخال ومارسيلو ولوكا مودريتش، ويسعى لاستغلال خروجه المبكر من الكأس وتحقيق الفوز على سيلتا بعدما حصل على فترة راحة كافية. ويلتقي اشبيلية الثالث، مع فياريال الأحد، ويلتقي خيخون مع الافيس وريال سوسيداد مع اوساسونا. أما اليوم فيلتقي اتلتيكو مدريد مع ليغانيس وملقة مع اسبانيول وبلنسية مع إيبار.