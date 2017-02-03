﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يتطلع إلى تعزيز صدارته في لقاء القمة أمام أرسنال… وتوتنهام وليفربول يتربصان

لندن – د ب أ: عندما تنطلق المرحلة الرابعة والعشرون من الدوري الإنكليزي، ستتضح الرؤية بشكل كبير في الصراع على اللقب هذا الموسم، حيث يلتقي تشلسي المتصدر مع ملاحقه أرسنال، الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام.

وسيضمن الفوز لتشلسي، على ملعب «ستامفورد بريدج» في افتتاح المرحلة، التفوق بفارق 12 نقطة على أرسنال. وتعادل تشلسي مع مضيفه ليفربول 1/1 الثلاثاء الماضي، لكنه لا يزال متفوقا بفارق تسع نقاط في الصدارة. ويرفض تشلسي اعتبار المواجهة المقررة على ملعبه اليوم محسومة، رغم الخلل الذي يعانيه أرسنال في وسط الملعب بسبب الإصابات. وقال غاري كاهيل، قائد تشلسي: «أثق في زملائي، والطريقة التي نعمل بها… أشعر بالثقة لدى النزول إلى أرض الملعب برفقة هؤلاء اللاعبين، لكننا ندرك مدى صعوبة التتويج في هذا الدوري.» وأضاف: «نجحنا في ذلك من قبل، ولكننا أخفقنا أيضا من قبل، لذلك لن يكون هناك أي تهاون… نواصل المضي قدما لأننا نرغب في الفوز بالدوري، هذا هو الأمر ببساطة. المباراة المقبلة مهمة للغاية لنا.» أما أرسنال، فيأمل في استعادة توازنه بعد الهزيمة على ملعبه أمام واتفورد 1/2. وقال المدرب الفرنسي آرسين فينغر: «بالطبع نرغب في الرد أمام تشلسي… عندما تخسر مباراة، فإنك تأمل في الرد السريع، وعلينا أن نحلل ما حدث في المباراة الماضية ونحاول تقديم الرد المقنع في مباراة السبت.» ويتحتم على فينغر الآن إيجاد الحلول لخط الوسط حيث انضم آرون رامزي إلى قائمة الإصابات بالفريق، ليصبح فرانسيس كوكلين الأساسي الوحيد في الوسط، المتاح للمشاركة. ويغيب غرانيت شاكا بسبب الإيقاف، كما يغيب المصري محمد النني لانشغاله مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، لذلك يرجح أن يشارك أينسلي مايتلاند نيلس وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الوسط. كذلك أهدر توتنهام نقطتين في مباراته بالمرحلة الماضية، حيث تعادل مع سندرلاند سلبا وينتظر المدرب ماوريسيو بوتيشينو من لاعبيه تقديم أداء أكثر تنافسية عندما يلتقي ضيفه ميدلزبره اليوم. وقال: «لا يفترض بنا أن نؤدي بهذا الشكل، عندما نتنافس على أهداف مهمة… نحن بحاجة إلى التعلم من الأخطاء وتصحيحها، ومباراة اليوم تشكل فرصة جديدة أمامنا لحصد ثلاث نقاط.» أما الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الرابع، فطالب لاعبيه بالتركيز الشديد خلال المباريات الـ15 المتبقية في الدوري، حيث يأمل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال كلوب: «سنجهز أنفسنا ونحاول تقديم كل ما لدينا (أمام هال)… لقد حققنا شيئا أمام تشلسي (نقطة التعادل) وهذا أمر جيد. ولكن علينا مواصلة التقدم.» ويستضيف مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، سوانزي مساء الأحد بينما يحل مانشستر يونايتد السادس ضيفا على ليستر حامل اللقب. ويتطلع ديفيد مويز، مدرب سندرلاند، صاحب المركز العشرين الأخير، أن يستغل الدفعة المعنوية التي اكتسبها بالتعادل مع توتنهام، في تحقيق الفوز على مضيفه كريستال بالاس الثامن عشر، اليوم. وقال مويز: «نحن متحمسون للمباراة.

وعلينا تقديم مستويات أفضل بكثير لتحقيق الانتصارات.» ويلتقي إيفرتون مع بورنموث وساوثهامبتون مع وستهام وواتفورد مع بيرنلي وستوك مع ويست بروميتش ألبيون.