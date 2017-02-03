﻿نقل فتاة أمريكية إلى المستشفى لإخراج أفعى من أذنها

لوس أنجليس – أ ف ب: نقلت فتاة أمريكية إلى المستشفى للتخلص من ثعبان صغير علق في شحمة أذنها، بحسب ما نقلت وســـائل إعلام محلية.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما والمقيمة في بورتلاند في ولاية اوريغون شمال غرب البلاد إنها كانت تلتقط صورة وهي تحمل الثعبان الذي تربيه في منزلها فانزلق في الحلق الذي تضعه في شحمة أذنها وعلق.

وأضافت «أصبت بالصدمة، وصرت ارتجف»، ثم اتصلت بأجهزة الطوارئ بعدما حاولت سدى معالجة الأمر بنفسها.

ووصل عناصر الأسعاف إلى منزلها، لكنهم لم يتمكنوا من سحب الثعبان، فنقلوها إلى المستشفى حيث تمكن الأطباء من إخراجه باستخدام زيوت.