﻿الثلوج تغطي ولايات شرق تركيا وتجمد أطول نهر في البلاد

أنقرة ـ الأناضول: غطت الثلوج عدداً من المدن والولايات جنوب شرقي تركيا، حيث أغلقت الطرقات المؤدية إلى عشرات الأحياء، والمناطق الريفية، في حين أدى انخفاض درجات الحرارة في سيواس التركية إلى تجمد الأنهار والبحيرات والشلالات. وأفاد مراسل الأناضول في ولاية وان (شرق)، أمس الجمعة، أن الطرقات المؤدية إلى 94 حيا سكنيا في المدينة، و140 قرية و119 مزرعة أغلقت، وتعذر الوصول إليها، بسبب كثافة الثلوج.

وفي ولاية موش (شرق) أغلقت الثلوج الطرقات المؤدية من مركز الولاية والأقضية والبلدات إلى نحو 200 قرية.

وفي ولاية هكاري (جنوب شرق)، تعذر الوصول إلى تسع قرى و46 مزرعة في الولاية، جراء هطول الثلوج بكثافة ما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية إليها.

وفي ولاية سيواس (وسط) أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تجمد بعض الأنهار، والبحيرات، والشلالات في الولاية، كما تجمدت أجزاء من نهر «قزل إرماك» الذي يعد أطول نهر في تركيا.

وأشار مراسلو الأناضول إلى أن فرق الإدارات المحلية باشرت بأعمال فتح الطرقات، وإزالة الثلوج في ولايات وان، وموش، وشرناق.