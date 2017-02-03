﻿إرتفاع الإصابة بالسرطان في بريطانيا وخصوصا لدى النساء

لندن – أ ف ب: توقع المركز البريطاني للأبحاث حول مرض السرطان أنْ تزداد الإصابة بهذا المرض في السنوات العشرين المقبلة ستة أضعاف في صفوف النساء عما ستكون عليه الزيادة لدى الرجال.

وبحسب هذه التوقعات، سترتفع الإصابة بالسرطان لدى النساء بنسبة 3٪، و0,5 ٪ لدى الرجال.

وأرجع المركز هذه الزيادة إلى أنماط الحياة المضرة بالصحة.

وتوقـــع المركز أن تبلغ نســــبة المصابـــــين بهذا المرض أربعـــــة ملايين و500 ألف امرأة وأربعــــة ملايين و800 ألف رجل، مع حلول العام 2035.

ومن الأسباب المودية إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان التدخين وشرب الكحول، وبما أن النساء صرن أكثر إقبالا على التدخين والكحول من السابق، فإن ذلك له آثار ستظهر حاليا وفي السنوات المقبلة.

وقال المركز «هذه الأرقام تظهر التحدي الهائل الذي نواجهه في بريطانيا وفي كل العالم»، إذ يقضي ثمانية ملايين شخص بهذا المرض في العالم سنويا.

وأضاف «نأمل أن نحقق تقدما كبيرا في السنوات العشرين المقبلة في التشخيص المبكر للمرض وفي تحسين العلاجات بحيث يتعافى ثلاثة أرباع المصابين به مع حلول العام 2034».

وأشار كيفن فنتون المسؤول في السلطات الصحية في انكلترا إلى أن أهم وسائل الوقاية من السرطان هي «عدم التدخين، والحفاظ على وزن طبيعي، والنشاط الجسدي، والاختبارات الطبية عند اللزوم».