﻿إمرأة إيرانية هاجمت سيدة بـ«ماء النار» فأفقدتها البصر

اسطنبول ـ من أحمد دورسون : أمر قاض إيراني، بالقصاص، من إمرأة، اعتدت على سيدة تدعى «سيما» باستخدام مادة الأسيد الحمضية، «ماء النار»، وتسببت بفقدانها نعمة البصر. وحكم كبير قضاة بلدة كهغوليا التابعة لمدينة دهدشت، جنوب غربي إيران، مجيد كرمي، بالقصاص من الإمرأة المعتدية، وبالتالي معاقبتها بنفس جريمتها، فضلا عن حبسها 7 أعوام، مع غرامة مالية. وكانت الامرأة التي لم يفصح عن اسمها، اعتدت على «سيما»، عام 2014، بـ»ماء النار»وتسببت بإصابة عينها اليسرى بالعمى.

يذكر أن القضاء الإيراني حكم بالقصاص في قضايا مشابهة، أولها عام 2002، عندما ألقى الطالب مجيد موحدي، ماء النار على وجه زميلته أمينة برهمي، في جامعة بطهران، ما أدى إلى إصابتها بالعمى وتشوهات في الوجه، إلا أنها قامت بالعفو عن زميلها في آخر لحظة، قبيل تنفيذ القصاص.

وجرى تنفيذ أول قصاص في إيران، على خلفية الاعتداء بماء النار، عام 2015. (الأناضول)