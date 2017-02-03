﻿دماء الكوبرا… مشروب شعبي في أندونيسيا!

جاكرتا ـ من محمود أطانور: رغم أن الأفاعي تعد مصدر رعب للبشر منذ قديم الأزمان، إلا أنها تعتبر مصدرا للشفاء من الأمراض، في أندونيسيا وتستخدم في الطب البديل.

ومع حلول المساء يفرش باعة أفاعي «كوبرا جافا» بسطاتهم (عربات)، في منطقة «مانغا بسار» غربي العاصمة جاكرتا، حيث يعمد بعض الأهالي إلى شراء شراب مكون من دم الأفاعي ممزوج مع خلطات عشبية، فيما يفضل آخرون تناول لحمها المشوي.

كما تضم البسطات أنواعا من الكريمات والكبسولات، المصنوعة مسبقا من دماء الكوبرا، في حين يجري تحضير الشراب أمام أعين الزبائن.

ويقدم الباعة لحم الكوبرا المشوي مع البصل والفلفل والليمون.

ويعتقد الأندونيسيون أن لحم ودماء الكوبرا تسهم في معالجة أمراض الحساسية، والمفاصل، والأكزيما، وتنشيط الجسم، فضلا عن دورها في الاعتناء بالبشرة.

وقالت «مبا أنيسا» التي تتناول شراب دم الكوبرا باستمرار، للأناضول، إنه مفيد لمرض الحساسية الذي تعاني منه، وعندما ينتكس المرض، فإنها تشتري الشراب.

وأردفت أنيسا: «ألجأ إلى هذا النمط من الطب البديل، لأنه شائع في الثقافة الأندونيسية، ولا يحوي مواد كيماوية».

وتباع أفعى الكوبرا بـ 5 دولارات للواحدة منها، ويستخدم جلدها في صناعة الأحزمة ومحفظات النقود. (الأناضول)