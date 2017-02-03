﻿أنجلينا جولي تنتقد قرار ترامب بشأن الهجرة

كتبت نجمة هوليوود ومبعوثة الأمم المتحدة الخاصة، أنجلينا جولي، مقالا لصحيفة «نيويورك تايمز» قالت فيه إنه يجب على الولايات المتحدة أن تبني استجابتها للاجئين والتهديدات الأمنية على «الحقائق وليس الخوف».

وأضافت إن اللاجئين من كونهم إرهابيين فإنهم غالبا ما يكونون هم أنفسهم ضحايا للإرهاب، وليس كما يصفهم الرئيس ترامب.

وعن اللاجئين المسافرين إلى الولايات المتحدة قالت إنهم يخضعون بالفعل لأعلى مستوى من التدقيق والفحص وأن هناك أقل من 1٪ من جميع اللاجئين في العالم تتم إعادة توطينهم، في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى