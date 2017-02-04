مارين لوبان تطلق حملتها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

باريس- د ب أ- تطلق السياسية الفرنسية مارين لوبان، التي تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف حملتها الانتخابية لتصبح رئيسة لفرنسا السبت، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستتأهل للجولة الثانية من الانتخابات التي تبدأ في نيسان/أبريل المقبل.

وخلال يومين من الفعاليات في مدينة ليون، يتوقع أن تحدد زعيمة حزب الجبهة الوطنية سياساتها الرئيسية.

ومن المقرر تنظيم عدة محادثات ومناقشات السبت، بينما تلقي كلمة أمام مؤيديها الأحد.

كما يعقد المرشح المستقل ايمانويل ماكرون مؤتمراً انتخابياً في ليون بعد ظهر السبت.

ويتنافس وزير الاقتصاد السابق ببرنامج مؤيد لأوروبا ويأمل في خوض الانتخابات ضد لوبان في الجولة الثانية يوم 7 أيار/مايو.

ويحمل مرشح اليسار بنوا هامون راية الحزب الاشتراكي الذي يكافح لاستعادة شعبيته، بينما يقاتل المحافظ فرانسوا فيون، مرشح الجمهوريين من أجل فرصة في المنافسة وسط مزاعم فساد متعلقة بتوظيف أفراد من أسرته.