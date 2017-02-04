مظاهرات في استراليا احتجاجاً على قرار ترامب حظر دخول اللاجئين

سيدني – رويترز – تظاهر الآلاف في أنحاء استراليا السبت احتجاجاً على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول مؤقتاً لبلاده وطالبوا استراليا بإغلاق مراكز احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة واستراليا يوم الخميس بعد أن وردت تفاصيل عن محادثة هاتفية اتسمت بالحدة بين ترامب ورئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول ووصف ترامب اتفاقاً بين البلدين بشأن إعادة توطين اللاجئين بأنه “غبي”.

واحتشد نحو ألف شخص في سيدني احتجاجاً على أمر ترامب التنفيذي بشأن الهجرة ولمطالبة استراليا بإغلاق مراكز التعامل مع طالبي اللجوء خارج أراضيها في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة.

ونظمت احتجاجات مشابهة في كانبيرا ونيوكاسل وهوبرت فيما شارك المئات في مسيرة مناهضة لترامب في ملبورن الجمعة.

ومن المفترض بموجب الاتفاق أن تستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 1250 طالب لجوء يعيشون في مراكز إيواء في مانوس وناورو. وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.

وقال ترامب على مضض إنه يعتزم الالتزام بالاتفاق لكن مصدراً قال الجمعة إن موظفي الهجرة الأمريكيين أجلوا مقابلات مع طالبي لجوء في ناورو.

وفي سيدني حمل المتظاهرون لافتات تقول “تعذيب اللاجئين.. عار على استراليا” و “لا جدران.. لا مخيمات.. لا حظر”.

وقال متظاهر يدعى بيفيرلي فاين (62 عاماً) “يجب ألا تحاول استراليا التخلص ممن تعتبرهم الحكومة مشاكل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الحل لدينا هنا.”

وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي تم تعليق برنامج اللاجئين الأمريكي لمدة 120 يوماً ووقف زيارات القادمين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً.

وأصدر قاض اتحادي أمريكي الجمعة أمراً يشمل عموم البلاد يمنع تنفيذ قرار ترامب غير أن الإدارة الأمريكية يمكنها الطعن.