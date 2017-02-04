تعزيزات عسكرية جنوبي الموصل استعداداً لمعركة الجانب الغربي

العراق - الأناضول – قال ضابط في الشرطة الاتحادية العراقية، السبت، إن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت جنوبي مدينة الموصل، استعداداً للمشاركة في معركة تحرير جانبها الغربي.

ووفق ما أفاد به المقدم في الشرطة كريم ذياب، فإن “التعزيزات العسكرية التابعة للشرطة تضم المئات من العربات المدرعة وناقلات الجند المدرعة، ومدافع، وأسلحة، يرافقها المئات من الجنود وصلت إلى منطقة تل البو سيف”.

وأوضح ذياب أن “تلك القوات عززت القوات المتواجدة في المنطقة، حيث أعاد آلاف الجنود انتشارهم في المنطقة المقابلة للضفة الثانية لنهر دجلة حيث يتواجد عناصر تنظيم داعش في الجانب الغربي للموصل”.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت القيادة العسكرية العراقية، تحرير الجانب الشرقي للموصل من قبضة مسلحي “الدولة” بعد أكثر من ثلاثة أشهر على القتال المتواصل.

وتتهيأ القوات المشاركة في عملية تحرير الموصل، لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للمدينة الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت القوات العراقية 9 من المنتمين لتنظيم “الدولة” الإرهابي، في الجانب الشرقي من الموصل، ضمن إطار تفتيش الأحياء السكنية المحررة.

وقال العقيد أحمد الجبوري، الضابط في قيادة عمليات نينوى، إن “جهاز مكافحة الإرهاب (يتبع للدفاع) فرض حظراً للتجوال على حيي القادسية الأولى والثانية، ضمن حملة لتفتيش المناطق المحررة، بحثاً عن مطلوبين وخلايا نائمة تابعة لداعش”.

وأوضح أن “عملية التفتيش أسفرت عن اعتقال تسعة مطلوبين من داعش، وهم من الذين ظهرت أسماؤهم لدينا ضمن قاعدة البيانات المثبتة”.

وأشار الجبوري إلى أن “الأهالي يتعاونون وبشكل كبير مع القوات العراقية في التبليغ عن عناصر داعش في مناطقهم”.

والجمعة، وصلت قوة تضم خمسة أفواج إلى الموصل، تقول مصادر أمنية إن مهمة القوة المكونة من جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، القيام بحملات تفتيش وتنظيف الأحياء السكنية من عناصر “الدولة”.