مقتل 12 من “الدولة” وخمسة من أفراد الشرطة في اشتباك شرق أفغانستان

افغانستان- د ب أ- قتل 12 من أنصار تنظيم الدولة الاسلامية(المعروف إعلامياً باسم داعش) وخمسة من أفراد الشرطة المحلية الافغانية، في أحدث اشتباك بين الجانبين بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء السبت.

وقال مسؤولو الحكومة المحلية إن أنصار التنظيم شنوا الهجوم على مواقع تفتيش تابعة للشرطة الافغانية بمنطقة “كوت” بالاقليم ليلة الخميس الماضي.

وأكد مسؤول من منطقة كوت وقوع الحادث، قائلاً إن 12 من أنصار التنظيم وخمسة من أفراد الشرطة المحلية الافغانية قتلوا، خلال الاشتباك.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن أنصار التنظيم من الاجانب، مشيراً إلى أن جثثهم ظلت ملقاه في الشوارع حتى الجمعة.

وأكدت قيادة الشرطة الاقليمية في بيان وقوع الحادث، قائلة إن الاشتباك بين الجانبين استمر عدة ساعات، حتى اضطر أنصار الدولة للانسحاب.

وأضاف البيان أن عنصراً آخر من التنظيم قتل في هجوم بطائرة بدون طيار، نفذته القوات الاجنبية في منطقة هسكا مينا.

ولم يعلق أنصار الجماعة الارهابية على الحادث حتى الآن، بحسب الوكالة.