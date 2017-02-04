﻿ البيت الأبيض ينتقد قراراً قضائياً أمريكياً بوقف العمل “مؤقتاً” بحظر الدخول

واشنطن – الأناضول - انتقد البيت الأبيض، فجر السبت، قرار القاضي الاتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، وقف العمل مؤقتاً بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والذي يحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، رداً على قرار جيمس روبرت، القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، وقف العمل مؤقتاً بقرار الحظر الصادر الجمعة قبل الماضية.

وقال سبايسر إن “وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “قرار الرئيس يهدف لحماية بلادنا، ولديه صلاحية دستورية. لدى الرئيس مسؤولة حماية الشعب الأمريكي”.

وقرر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن “جيمس روبرت” فجر اليوم السبت، وقف العمل مؤقتا بقرار الرئيس.

وأفاد مراسل الأناضول أن القاضي أعلن قراره شفهياً على أن يقدمه كتابياً بعد فترة وجيزة، وإحالة الأمر فيما بعد إلى وزارة العدل التي ستقوم بدورها بإجراء التدقيقات اللازمة.

ووقع ترامب، الجمعة قبل الماضية، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

واعتبر ترامب أن هذه الخطوة “ستساعد” في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية.

ولفت إلى أن إدارته بحاجة للوقت “لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة لللاجئين والمهاجرين والزائرين”.