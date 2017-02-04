وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الأردني بواشنطن

واشنطن – الأناضول – التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في واشنطن السبت، نظيره الأردني أيمن الصفدي.

ولم تقدم الخارجية الأمريكية معلومات حول اللقاء، إلا أن وسائل إعلام قالت إن الوزيرين بحثا مكافحة الإرهاب، والأزمة السورية.

ويأتي هذا اللقاء، بعد يوم واحد من لقاء مماثل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالعاصمة واشنطن.

وبدأ ريكس تيلرسون، مهامه رسمياً كوزير للخارجية الأمريكية، بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، وأدائه اليمين الدستورية في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تيلرسون التقى أمس، وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل.

وفي أول يوم من مهامه، أجرى تيلرسون مباحثات هاتفية مع كل من نظيريه المكسيكي لويس فيديغاراي، والكندية كريستيا فريلاند، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.