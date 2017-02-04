الدفاع العراقية: مقتل 38 من “الدولة” بقصف جوي غربي الموصل

العراق – الأناضول- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، مقتل 38 عنصراً من تنظيم “الدولة الاسلامية” وتدمير 10 عجلات تابعة للمسلحين بقصف جوي على مواقعهم بقضاء تلعفر غربي مدينة الموصل(شمال).

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “تم استهداف 4 عجلات منها 2 مفخختين وقتل 21 عنصراً من داعش بضربة جوية في قضاء تلعفر غربي الموصل، ومقتل 17 ارهابياً وتدمير 6 عجلات و6 زوارق في منطقة بادوش غربي الموصل بغارة جوية ثانية”.

وفي الشأن ذاته، قال العقيد فاضل المحراب آمر فوج شرطة تلعفر، أن “قوة من الفوج السادس في شرطة طوارئ تلعفر صدت هجوماً لداعش ضمن قاطع كسر محراب جنوب غرب مركز قضاء تلعفر غرب الموصل”.

واضاف بأن “الشرطة قتلت خمسة من عناصر التنظيم وأحرقت دراجتين ناريتين خلال الهجوم”.

من جانبها قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة في بيان مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان التنظيم شن هجوماً على مواقع للحشد الشعبي جنوب تلعفر وقتلت 15 من عناصر الحشد الشعبي خلال الهجوم.

من جهته، قال قاسم الربيعي ضابط برتبة نقيب بقوة مكافحة الارهاب، إن القوات الأمنية تواجه تحديات جديدة في المناطق المحررة في الجانب الشرقي للموصل تتمثل بتواجد العشرات من عناصر تنظيم الدولة المتخفين بين المدنيين.

واضاف الربيعي ان “القوات الامنية اعتقلت على مدى اليومين الماضيين في احياء الجانب الشرقي للموصل اكثر من 30 شخصاً كانوا عناصر في تنظيم داعش ومتورطين بأعمال مسلحة ضد المدنيين والقوات الامنية، وتمكنوا من التخفي”.

واوضح الربيعي ان “القوات الامنية كانت تعتقد ان مناطق الجانب الشرقي خالية من عناصر تنظيم داعش، لكن المعلومات الاستخبارية ومعلومات المدنيين كشفت عن أكثر من 30 شخصاً جرى اعتقالهم حتى الآن”.

وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي لمدينة الموصل الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي تنظيم “الدولة”.

ويشارك في الحملة العسكرية، التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ائتلاف يسانده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يضم 100 ألف من جنود الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية والمقاتلين الأكراد ومليشيا “الحشد الشعبي” الشيعية، إلى جانب “حرس نينوى”.