قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء مرحلة جديدة من هجوم الرقة

محافظة الرقة – رويترز – أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية السبت، عن بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بهدف إكمال عزل المدينة.

وقال التحالف في بيان، إن العملية تجري “بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة.”

وأضاف “وسيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفاً أساسياً في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية.”