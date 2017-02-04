الجيش التركي: تحييد 51 من تنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة – د ب ا – أعلن الجيش التركي ، السبت، أنه تم تحييد ما اجماليه 51 من تنظيم الدولة الاسلامية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في اطار عملية درع الفرات شمالي سوريا .

ويستخدم الجيش التركي كلمة “تحييد”للإشارة إلى العناصر التي تم قتلها أو اصابتها أو أسرها خلال عملياته.

وقالت هيئة الأركان التركية في بيان إنه تم تحييد ما يطلق عليهم “الرؤوس الإقليمية ” لتنظيم الدولة الإرهابي في منطقتي الباب وبزاجه، بحسب وكالة أنباء الأناضول .

وفي اليوم الـ165 من العملية، شنت قوات التحالف الدولي ثماني هجمات جوية على اهداف للتنظيم في الباب ودمرت موقعين دفاعيين وسيارتين مسلحتين.

وأضاف البيان ان مقاتلة تركية اصابت 65 هدفاً للتنظيم ودمرت 56 مبنى وثلاثة مقار قيادة . وتابع البيان انه تم نزع فتيل 55لغماً وثلاثة آلاف و656 عبوة متفجرة بدائية الصنع منذ الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي الذي انطلقت فيه عملية درع الفرات.

كان الجيش التركي قد اطلق عملية درع الفرات بالتنسيق مع التحالف الدولي ضد “الدولة” لدعم الجيش السوري الحر ولتطهير المناطق الحدودية التركية من التنظيم.