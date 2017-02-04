ترامب يطلق اجراء لرفع الضوابط عن المصارف

واشنطن - أ ف ب – وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة، مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الازمة المالية في 2008 ليحقق بذلك احد وعود حملته الانتخابية وايضاً مكسباً لوول ستريت.

وينص المرسوم الذي وقعه ترامب على اعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون “دود-فرانك”، الذي اصدره الرئيس السابق باراك اوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر انه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين.

وقال ترامب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس “اليوم نوقع المبادىء الاساسية لترتيب النظام المالي الاميركي”. واضاف “لن يكون هناك امر اهم من هذا اليس كذلك؟”.

وكان ترامب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الابيض، “سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك. لدي اصدقاء يعجزون عن اطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضاً بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود-فرانك”.

وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة اعلى من رؤوس الاموال، لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنوياً لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول ازمة.

ورحبت “جمعية المصرفيين الاميركيين” (ايه بي ايه) بالمبادرة في بيان ودعت الى “اعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود-فرانك تتيح اطلاق حرية المصارف”.

وتابع البيان “نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تامين رؤوس الاموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا”.

وكان المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر اعلن في وقت سابق “هذا القانون كان كارثة بسبب تاثيراته وايضاً لأنه لم يحقق الهدف المرجو”.

ويتطلب اي تعديل كبير في قانون “دود-فرانك” موافقة الكونغرس لكن الادارة الاميركية الحالية اكدت انها مستعدة لذلك.

- الاحتياطي الفدرالي مستهدف ايضاً -

لم يعلق الاحتياطي الفدرالي الذي يعتبر الهيئة الاساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي الجمعة على الاجراء.

من جهته، اعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الابيض غاري كون المسؤول الثاني السابق في مصرف غولدمان ساكس ان الهدف من رفع القيود عن الاسواق المالية ليس خدمة الى المصارف.

وقال كون في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” ان “الامر لا يتعلق ب(مصارف) جاي بي مورغان او سيتيغروب او بنك اوف اميركا. الامر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية حيث علينا وبوسعنا ان يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد انفسنا بسبب التشريعات”.

واوضح كون ان المصارف سيصبح بوسعها “تحديد اسعارها بفاعلية اكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل اكبر”.

الا ان منظمة “بابليك سيتيزن” غير الحكومية علقت بالقول “العودة عن هذه القاعدة دليل على ان ادارة ترامب من صف وول ستريت”.

واعترض السناتور الديموقراطي تشارلز شورمر قائلاً ان “الرئيس ترامب الذي تعهد التصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خارطة الطريق”. واضاف ان الديموقراطيين “سيبذلون كل الجهود لعدم الغاء قانون دود-فرانك”.

وليس قانون دود-فرانك وحده محط انظار الجمهوريين. فقد وجه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ باتريك ماكهنري رسالة مؤخراً الى رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية سواء في الولايات المتحدة او في الخارج.

وقال ماكهنري “يبدو ان الاحتياطي الفدرالي يواصل التفاوض حول المعاييير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول اجنبية دون اي شفافية او سلطة او رفع تقرير بها. وهذا امر غير مقبول”.

وتثير هذه الاجراءات الجديدة للادارة الامريكية قلقاً في الخارج. وصرح وزير الاسواق المالية في السويد بير بولوند لوكالة “تي تي” ان “ترامب يشكل فعلاً تهديداً للاستقرار المالي”، واضاف “هذا خطير ومضر ومؤسف جداً في ايامنا هذه”.