إنقاذ نحو 1600 شخص من الغرق في مضيق صقلية وقبالة السواحل الليبية

روما - د ب أ – انقذت منظمات إغاثة صباح السبت، 300 شخص من الغرق في مضيق صقلية، بعدما أنقذت الجمعة 1300 آخرين بالقرب من السواحل الليبية على متن عدة سفن إنقاذ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” استناداً إلى بيانات خفر السواحل الإيطالي.

ووصفت منظمة “أطباء بلا حدود”، التي شاركت في بعض عمليات الإنقاذ البالغ عددها 13 عملية الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الوضع بأنه “كابوس مطلق”.

يذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا الجمعة، خلال اجتماعهم في مالطا على برنامج من عشر نقاط للحد من تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا عبر إغلاق ما يسمى بالطريق الرئيسي في البحر المتوسط.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون مع ليبيا على وجه الخصوص في هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا، المضطربة منذ سنوات بسبب الحرب الأهلية، تعتبر من أهم الدول التي يعبر من خلالها المهاجرون من إفريقيا إلى أوروبا.

ويتطلب إغلاق الطريق الرئيسي في البحر المتوسط تدريب خفر السواحل الليبي في أسرع وقت ممكن، وتزويده بالعتاد اللازم لمنع عصابات تهريب البشر من تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتنتقد منظمات إغاثية هذا الاتفاق بسبب الفوضى السياسية والعنف في ليبيا.