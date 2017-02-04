قوات صومالية واميصوم تشن حملة تمشيط قبل الانتخابات الرئاسية

مقديشو – د ب ا – تشن القوات الحكومية الاتحادية الصومالية،باسناد من قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال لحفظ السلام (أميصوم) عمليات أمنية مشتركة في العاصمة مقديشو قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وقامت القوات المشتركة بالعمليات في منطقتي واداجير ووابيري في العاصمة، حيث قامت بتفتيش منازل وسيارات مشتبه بها في محاولة لإجهاض هجمات وشيكة من جانب جماعة الشباب،حسبما ذكرت إذاعة شبيلي السبت.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على عشرات الأشخاص لصلتهم باعمال لزعزعة الأمن وبجماعة الشباب خلال حملة التمشيط التي قامت بها القوات الصومالية وقوات اميصوم.. وقامت القوات الحكومية الصومالية وحلفاؤها من قوات اميصوم بإغلاق العديد من الشوارع في مقديشو لضمان استتباب الأمن في المدينة قبل الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن جماعة الشباب تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات اميصوم، في إطار حملتها التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال .

ويبلغ عدد قوات اميصوم أكثر من 20 ألف جندي.