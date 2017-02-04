ملحم بركات يغني لأطفال سوريا ويثير جدلا واسعا وهو في قبره

بيروت ـ خلال تكريم الموسيقار الراحل ملحم بركات في دار الأوبرا في سوريا، أُطلق للمرة الأولى جديد أبو مجد بعنوان “لون جرحك” وهي أغنية خاصة للشام وأطفال الشام، لم تبصر النور قبل وفاته.

وقد لاقت هذه الأغنية أصداءً واسعة وإعجاباً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بها وخصوصاً الذين حضروا تكريم الموسيقار منذ أيام قليلة.

يذكر أن “لون جرحك” أثارت الجدل عندما اعتبر ملحم جونيور أن الشاعر نزار فرنسيس لم يأخذ إذنه وإذن أشقائه كورثة شرعيين للراحل بتقديمها وهو ما أدّى إلى تأجيل الحفل في المرة الأولى.