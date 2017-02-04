نائب الرئيس اليمني لـ”القدس العربي”: سقوط الانقلاب أصبح مسألة وقت

الرياض-”القدس العربي” من محمد جميح: قال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر إن الشرعية اليمنية باتت في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه في وقت سابق.

وأضاف الأحمر في تصريحات أدلى بها لـ”القدس العربي” من الرياض أن “الشرعية اليمنية باتت دولة تسيطر على معظم اليمن ومنافذه البرية والبحرية”.

وكانت قوات الحكومة اليمنية سيطرت قبل ايّام على ميناء ومدينة المخا الاسيتراتيجية، كما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مدينة ميدي ومينائها على ساحل البحر الأحمر، مشددة الخناق على مليشيات الحوثي المدعومة من قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضاف الأحمر أن “الشرعية اليوم تسترد مؤسساتها كما تسترد الأرض من يد الانقلابيين، وخاصة مع نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى نقل جلسات مجلس النواب اليمني”.

وذكر أن القيادة الشرعية اليوم تقوم بمسؤولياتها تجاه شعبها، وان الشعب يدرك أن الانقلابيين ينهزمون يوما بعد يوم وان نهاية الانقلاب حتمية.

وأكد أن “صرف مرتبات موظفي الدولة دون تمييز في كافة محافظات البلاد خطوة في الاتجاه الصحيح، تجعل المواطنين يعرفون مكانة قيادتهم ومسؤولياتها التي تمارسها على أكمل وجه”.

وشدد نائب الرئيس اليمني على ضرورة “الالتفاف حول مشروع الأخ رئيس الجمهورية المتمثل في الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، الذي ندافع عنه ضد الذين انقلبوا عليه نظراً لخطورته على أصحاب المشاريع الصغيرة والضيقة والسلالية”.

وأشار الفريق الأحمر إلى أن الجيش الوطني يخوض معركة غير عادية لاستعادة الدولة بدعم متكامل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من قوات التحالف العربي، مشدداً على أن سقوط الانقلاب باتت مسألة وقت.

وتخوض قوات الحكومة اليمنية معارك يومية في جبهات عدة ضد قوات تابعة للحوثيين مسنودة بقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.