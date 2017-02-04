استئناف نقل المسافرين من الدول السبع الممنوعة من دخول الولايات المتحدة

الدوحة - أ ف ب – أعلنت الخطوط الجوية القطرية السبت، انها ستستأنف نقل الى الولايات المتحدة رعايا سبع دول منعوا في الايام الاخيرة من دخول هذا البلد، بعد ان علق قاض فدرالي اميركي مرسوم دونالد ترامب ضد الهجرة.

وقال موقع الشركة انها ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة.

واكد البيان انه “سيسمح لرعايا الدول السبع (العراق وايران وليبيا والصومال السودان وسوريا واليمن) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات صالحة او اقامة دائمة (بطاقة خضراء) الدخول الى الولايات المتحدة”.

واتخذ القرار بعد ان علق الجمعة قاض فدرالي من سياتل مرسوم الرئيس الاميركي، الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين الى الولايات المتحدة.

واحتجز رعايا من الدول السبع في الايام الاخيرة في المطارات الاميركية لدى وصولهم او منعوا من الصعود الى رحلات متجهة الى اميركا في دول اخرى، ما اثار احتجاجات دولية وادانات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

والخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات الى 15 مدينة اميركية منها نيويورك واتلانتا وشيكاغو التزمت في مرحلة اولى بالحظر.

وفي القاهرة، قال مسؤول مشترطاً عدم ذكر اسمه إن سلطات مطار القاهرة تلقت “إخطاراً من إدارة الجمارك وحماية الحدود الاميركية لشركات الطيران يفيد بتعليق قرار الرئيس الاميركى دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة”.

وتابع المسؤول أن البلاغ صدر عن مطار جي اف كينيدى بنيويورك.

وكان قاض فدرالي علق الجمعة مؤقتاً المرسوم الذي اصدره الرئيس الاميركي مستهدفاً سبع دول اسلامية لكن البيت الابيض وعد بالرد على هذا الاجراء الذي يدشن مرحلة من المواجهة بين القضاء الفدرالي وترامب ويشكل ضربة قانونية قاسية لقراره.

وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت يسري على كامل الاراضي الاميركية.

ولم يتأخر رد البيت الابيض الذي اكد ان “وزير العدل ينوي تقديم طعن عاجل” من اجل تطبيق القانون والغاء قرار القاضي روبارت.