وزارة الطيران المدني المصرية تنفي تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الروسية

القاهرة - د ب أ – نفت وزارة الطيران المدني المصرية السبت، ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الروسية إلى مصر.

وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم ، إنه بالإشارة إلى زيارة الوفد الأمني الروسي لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي لإجراء المراجعات الأمنية بالمطار، وما اوردته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بأن هذه الزيارة لعمل المراجعات النهائية لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، فإن الوزارة تنفي ذلك، حيث انه لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الروسية إلى مصر.

وناشدت الوزارة تفادي التصريحات غير الرسمية والالتزام بالتصريحات والبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الطيران وذلك حرصاً على المصلحة العامة.