محكمة تركية تحبس 11 مشتبها بهم على ذمة التحقيق بهجوم ملهى إسطنبول

إسطنبول- د ب أ- أصدرت محكمة تركية قرارا بالحبس الاحتياطي بحق أحد عشر شخصا مشتبها بضلوعهم في الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول في الأول من كانون ثان/ يناير الماضي على ذمة التحقيق، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية، السبت.

وجاء أمر المحكمة في وقت متأخر من مساء الجمعة، وشمل زوجة عبد القادر مشاريبوف، المتهم بتنفيذ الهجوم.

كان محتفلون من تركيا وبلدان شرق أوسطية أول ضحايا الهجوم على الملهى الليلي المطل على البحر، الذي خلف 39 قتيلا وعشرات الجرحى.

وألقت الشرطة القبض على مشاريبوف نفسه في إسطنبول بعد مطاردة استمرت أسبوعين، الشهر الماضي. واحتجزت زوجته بعد يومين من الهجوم، في محافظة قونية وسط البلاد.

ويواجه الأحد عشر المحبوسون على ذمة التحقيق، عددا من التهم، من بينها الإنتماء إلى منظمة إرهابية.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من ذلك اليوم على ملهى “رينا” الليلي.