والد المشتبه به في هجوم اللوفر يصر على براءة ابنه

القاهرة- أ ف ب- قال والد شاب مصري يشتبه بارتكابه اعتداء ضد جنود فرنسيين أمام متحف اللوفر في باريس إن ابنه “بريء”من هذه التهم مؤكدا أنه لم يظهر أي ميول للتطرف.

وقال رضا الحماحمي، وهو لواء شرطة متقاعد، إنه كان على تواصل مستمر مع ابنه الذي يعمل كمدير مبيعات في الشارقة في دولة الإمارات العربية.

وتابع في مقابلة عبر الهاتف “ذهب في رحلة عمل وزار المتحف بعدها. كان من المفترض أن يعود السبت”.

وأضاف الحماحمي “انه شاب مسكين. كلنا نحبه”، مشيرا الى انه لم يلحظ أي علامات على تشدده مؤخرا.

ويعتقد المحققون الفرنسيون أن الرجل الذي ارتكب الهجوم مستخدما الساطور قبل إصابته بنيران جندي، شاب مصري يبلغ من العمر 29 عاما دخل فرنسا بتأشيرة سياحة.

وتابع الاب “رواية الحكومة الفرنسية غير منطقية. طوله 1,65 مترا وهاجم أربعة حراس؟ وبالنهاية لم يجدوا شيئا في حقيبته”.

واكد عدم تطرف ابنه قائلا “له صور دون لحية” وتابع “بيتنا معتدل”.

يعتقد الحماحمي أن المصاب هو ابنه عبد الله الذي انقطع اتصال الأسرة به منذ الجمعة.

وقال “جاء الأمن الوطني امس وسألوا معلومات بخصوصه واعطيتهم كل ما أعرفه”.

وتقيم زوجة عبد الله الحماحمي حاليا عند والدها في السعودية برفقة ابنهم البالغ سبعة اشهر وهي حامل حاليا.

ودخل المهاجم فرنسا بشكل قانوني على متن رحلة قادمة من دبي في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب مصدر فرنسي.

- فحص حساب تويتر

ويقوم محققون فرنسيون بفحص حساب تويتر يعود لمصري اسمه عبد الله الحماحمي قام بنشر عشرات الرسائل دقائق قبل الهجوم.

وكتب الحماحمي عبر رابط من فيسبوك “اللهم ان لنا اخوة في سوريا وكل بقع الأرض”.

وأضاف “لا تفاوض لا مساومة لا مداهنة ثبات لا تراجع حرب لا هوادة فيها”.

وجرى توقيف حسابه على فيسبوك وتويتر بعد الهجوم.

وكتب تغريدة على تويتر تتضمن آية قرآنية فيها وعد من الله بالجنة للذين يقاتلون في سبيله.

وفي تغريدة أخرى كتب “لماذا يخافون من قيام دولة الاسلام؟ لان دولة الاسلام تدافع عن مواردها وارضها وعرض المسلمين”.

وفي تغريدة ثانية في نفس اليوم انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناعتا إياه بـ”دونالد البطة”.

واعلن الحماحمي في 26 كانون الثاني/ يناير سفره لفرنسا في تغريدة على تويتر.

وأبدى صديق للمشتبه به اعتقاده بأن حساب تويتر يعود للحماحمي صديقه الذي اصر انه ليس متطرفا.

وقال صديقه طالبا عدم ذكر اسمه “اعرفه منذ تخرح (في الجامعة)”.

وسافر الحماحمي للعمل في الإمارات بعد نيل شهادة في الحقوق من جامعة المنصورة في دلتا مصر.

وأوضح الصديق “لم اتابعه على تويتر لكني قرأته بعد الحادث”.

وتابع “كأنه شخص مختلف او تم اختراقه”.