الجيش الليبي يفقد 33 عنصرا في مواجهات بنغازي خلال شهر يناير

بنغازي- د ب ا- صرح الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش الليبي، العقيد ميلود الزوي، أن القوات المسلحة فقدت خلال شهر كانون ثان/ يناير الماضي 33 عنصرا، قضوا في معارك تحرير بوصنيب وقنفودة وباقي مناطق بنغازي شرق البلاد.

وأوضح الزوي في تصريح لـ”قناة ليبيا”، نشرته السبت، أن أكثرهم قتلوا جراء انفجار الألغام والمفخخات، من بينهم قادة ميدانيون بارزون.

وتقدم الزوي بالتعازي لأسر الضحايا، متعهدا باسم القوات الخاصة بمواصلة القتال حتى تحرير كامل التراب الليبي.

وكان العميد الزوي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الجيش الليبي يضيق الخناق على التنظيمات الإرهابية،بما في ذلك داعش، في أخر معاقلها في بنغازي.