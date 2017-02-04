اعتراض أكثر من 400 مهاجر بينهم نساء وأطفال أمام السواحل الليبية

طرابلس- أ ف ب- اعترض خفر السواحل قبالة السواحل الليبية أكثر من 400 مهاجر بينهم نساء وأطفال كانوا يحاولون الوصول بحرا الى أوروبا، كما اعلن السبت لوكالة فرانس برس المتحدث باسم البحرية الليبية.

وقال العقيد ايوب قاسم إن 431 مهاجرا على متن زوارق مطاطية تم اعتراضهم بين صباح الخميس والسبت، على بعد بضعة اميال بحرية قبالة سواحل مدينة صبراتة التي تبعد 70 كلم الى الغرب من طرابلس.

واضاف أن “المهاجرين من جنسيات افريقية عدة وبينهم عدد كبير من النساء والاطفال”.

واوضح أن خفر السواحل المتمركزين في مصفاة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس)، اعترضوا هؤلاء المهاجرين. وسلموهم في وقت لاحق الى منظمة مكافحة الهجرة السرية التي ستوزعهم على مراكز ايواء.

واعلن خفر السواحل الايطاليون الجمعة انهم انقذوا اكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، فارتفع الى اكثر من 7000 عدد المهاجرين الذين وصلوا الى السواحل الايطالية منذ بداية السنة.

قد تعهد القادة الاوروبيون الذين اجتمعوا في مالطة الجمعة بمساعدة ليبيا على التصدي للمهربين.

وينوي الاوروبيون اتخاذ تدابير اخرى ايضا، لوقف وصول الاف المهاجرين من ليبيا، لكن عددا كبيرا من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية انتقدت هذه الخطة، معربة عن تخوفها من تعرض المهاجرين العالقين في ليبيا لعجزهم عن عبور المتوسط، لسوء المعاملة.