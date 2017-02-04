الرئيس الاوكراني سيتحادث هاتفيا مع دونالد ترامب السبت

كييف- أ ف ب- سيتحدث الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو السبت هاتفيا للمرة الاولى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي استؤنفت فيه المعارك في شرق البلاد بين الجيش الاوكراني والمتمردين الموالين لروسيا حسب ما اعلن مكتبه.

وقالت الرئاسة في كييف في بيان مقتضب “مساء السبت سيجري الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو اتصالا هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب”.

وسيجري الاتصال الهاتفي في اليوم السابع من اندلاع اعمال العنف في محيط مدينة افديفكا الصناعية وتسببت بمقتل 35 شخصا على الاقل منذ الأحد.

وهي اسوأ اعمال العنف ويتبادل الجانبان مسؤوليتها منذ تطبيق وقف لاطلاق النار “مفتوح” في نهاية كانون الاول/ ديسمبر. وهي ايضا اولى المواجهات منذ وصول ترامب الى البيت الابيض الذي دعا خلال حملته الى تقارب مع موسكو التي تتهمها كييف والاوروبيون بدعم الانفصاليين عسكريا وهو ما تنفيه روسيا.

وكانت الليلة الماضية هادئة نسبيا في افديفكا مقارنة مع الليالي السابقة بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس.

والمدينة الواقعة على بعد حوالى 10 كلم من معقل دونيتسك حيث لا يزال يقيم 20 الف مدني، كانت لا تزال السبت محرومة من الكهرباء مع نظام تدفئة يعمل عشوائيا رغم درجات الحرارة المتدنية.