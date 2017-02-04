تونس تتسلم دفعة مروحيات عسكرية من أمريكا

تونس- د ب أ- تسلمت تونس اليوم السبت دفعة مروحيات عسكرية أمريكية لتعزيز جهودها في مكافحة الارهاب، بحسب ما أفادت به تقارير اعلامية.

وأفادت إذاعة موزاييك الخاصة بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد حضر السبت بالقاعدة الجوية بولاية قابس في الجنوب عملية تسليم الدفعة الأولى من ست مروحيات من إجمالي 24 طائرة ستعزز قدرات الجيش في الاستطلاع ومكافحة الارهاب.

وقالت الاذاعة إن هذه المروحيات مجهزة بأحدث تقنيات الطيران وبأسلحة ذات دقة عالية تستخدم بالليل والنهار.

وتنتظر تونس أيضا استلام دفعة أخرى من طائرات “بلاك هوك” البالغ عددها 12 من الولايات المتحدة في صفقة تعود لعام .2014

وكان رئيس الحكومة أفاد في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية في كانون أول/ ديسمبر الماضي بأن الدفعة الاولى ستصل تونس قبل منتصف العام الجاري بعد إدخال تعديلات عليها.

وتعمل تونس على رفع قدرات الجيش والمؤسسة الأمنية منذ تصاعد حربها على الارهاب بعد 2011.

وكانت الولايات المتحدة منحت تونس صفة حليف أساسي غير عضو في حلف الاطلسي (الناتو) ما يمنح الديمقراطية الناشئة مزايا في التسليح والتدريب ومستوى متقدم من التعاون الاستخباراتي.