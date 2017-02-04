ترامب يصف قرارًا قضائيًا عطل حظر دخول اللاجئين بـ”السخيف”‎

واشنطن- الأناضول- انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القرار القضائي الذي صدر في وقت سابق السبت، وبموجبه تم بشكل مؤقت وقف أمره التنفيذي الخاص بحظر دخول اللاجئين، ومواطني بعض الدول للولايات المتحدة.

وفجر السبت، أصدر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، جيمس روبرت، قرارًا بوقف العمل مؤقتا بقرار الحظر المذكور الذي سبق أن أصدره ترامب، في 27 يناير/ كانون ثان الماضي.

انتقاد ترامب للقرار القضائي، جاء خلال تغريدة نشرها، السبت، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”؛ حيث عدد القرار “خطوة سخيفة سيتم التغلب عليها (في إشارة إمكانية قيام وزارة العدل بإعادة العمل بالقرار مرة ثانية)”.

وأضاف ترامب في تغريدته إن “الشخص الذي يدّعي أنه قاضي سلب بقراره اليوم سلطة القانون من الدولة، وهو قرار سخيف سيتم التغلب عليه”.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، شون سبايسر، صباح اليوم، انتقد البيت الأبيض، القرار القضائي

وقال سبايسر إن “وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن”.

وتجدر الإشارة أن أمر ترامب النفيذي، المثير للجدل، يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني “سياسات عنصرية”، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة “ستساعد” في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية.

ولفت إلى أن إدارته بحاجة للوقت “لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة لللاجئين والمهاجرين والزائرين”.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب في إحدى تغريداته “من المثير أن دولاً شرق أوسطية أبدت اتفاقها مع المنع (قرار منع اللاجئين)”.

وتابع: “إنهم يعلمون أن السماح لبعض الأشخاص بالدخول يعني الموت والتدمير!”.