﻿باستا توسكاني

المكونات

1 علبة طماطم مقطعة ومصفاة

1 علبة صلصة الطماطم

1 ملعقة سكر (اختياري)

2 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

2 ملعقة صغيرة توابل ايطالية

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح (اختياري)

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 كيلو كوسا أو قرع اصفر مقطع شرائح

1 علبة فطر

1 بصلة صغيرة، مقطعة

علبة باستا أو لينغويني

جبن بارمزان مبروش (اختياري)

طريقة التحضير

نخلط الطماطم مع صلصة الطماطم والسكر والتوابل جيدا في مقلاة متوسطة الحجم. بعد ان تغلي على درجة حرارة متوسطة، نخفض الحرارة ونغطيها لمدة 20 دقيقة.

نسخن زيت في مقلاة على درجة حرارة متوسطة. نضيف الكوسا، والفطر والبصل، ونطبخ الخليط مع التقليب لمدة 4 دقائق أو حتى تصبح الخضار جاهزة، نضيف صلصة الطماطم إلى الخضار ونقلبها.

نطبخ الباستا حسب ارشادات العلبة. نصفيها من الماء ونضعها في طبق التقديم ونضيف عليها الخضار ونقلبها جيدا. نرش الجبن ونقدم الطبق ساخنا.