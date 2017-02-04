﻿تظاهرات ضد مرسوم ترامب

تظاهر الآلاف السبت في باريس وبرلين ولندن والمدن الأمريكية تنديدا بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة.

ففي العاصمة البريطانية، تجمع نحو عشرة آلاف متظاهر أمام السفارة الأمريكية تلبية لدعوة العديد من المنظمات المناهضة للعنصرية وناشطين سلميين.

وفي برلين، تجمع نحو 1200 شخص أمام بوابة براندبورغ رفضا لمرسوم ترامب حول الهجرة. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «حاربوا الجهل وليس المهاجرين» وساروا إلى السفارة الأمريكية.

وفي باريس، تظاهر آلاف بينهم عدد كبير من الأجانب المقيمين في العاصمة الفرنسية ضد مرسوم الرئيس الأمريكي.

وفي الولايات المتحدة طالب رؤساء 48 جامعة وكلية أمريكية، السبت، دونالد ترامب، بالتراجع عن قرار الحظر المؤقت لدخول اللاجئين، ومواطني 7 دول إسلامية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووقع ترامب، الجمعة قبل الماضية، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.