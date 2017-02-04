﻿ابتكار نوع جديد من الورق يقاوم الماء والحريق

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن علماء في الصين من ابتكار أول ورق من نوعه في العالم، لا يحترق ولا يتأثر سلباً بتعرضه للماء، وهو ما يمكن أن يحدث طفرة في عالم إصدار الوثائق المكتوبة، بما في ذلك الوثائق الحكومية أو الشهادات المهمة كشهادات الجامعة والتحصيل الدراسي التي يحتاج صاحبها للحفاظ عليها سنوات طويلة.

وكان الورق قد تم اختراعه قبل نحو ألفي سنة في الصين، حسب ما يقول العلماء، فيما يأتي تطويره من قبل الصينيين أيضاً، حيث يعمل فريق من الباحثين في معهد شنغهاي للسيراميك في الصين على تطوير أول ورقة مقاومة للماء والحريق في العالم.

وقالت قناة «روسيا اليوم» التي أوردت الخبر أن الورقة الجديدة تقاوم الماء حتى ولو أُتلف سطحها الخارجي، كما لا يلوثها أي من القهوة والشاي.

ويقول الباحثون إن الورقة قادرة على تحمل حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية، ما يجعلها مقاومة للحريق.

ويذكر أن هناك طرقاً لصناعة الورق المقاوم للحريق، أو المقاوم للسوائل، لكنَّ الاختراع الجديد يعتبر فريداً من نوعه لأنه يجمع بين هاتين الميزتين، وفقا للبروفيسور تشو ينغ جيه، الباحث الرئيسي في المشروع.

وبدأ فريق الباحثين يعمل على تطوير المواد الجديدة منذ عام 2008 ويجري حاليا تسجيل البحث ضمن براءات الاختراع والتكنولوجيا، كما يأمل الباحثون أن يتم طرح المنتج الجديد في الأسواق في غضون 3 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الورق المصنوع من الألياف النباتية يتلف بسرعة عند تعرضه للسوائل، ولكن فريق البحث عمل على إدخال أسلاك من مادة «الهيدروكسيل أباتيت» في الورق الجديد.

ويعد «الهيدروكسيل أباتيت» شكلا من أشكال الكالسيوم الموجود في العظام والأسنان، حيث يعطي الورقة ميزات فريدة من نوعها.

وذكرت التقارير أن تكلفة الورق الجديد مرتفعة قليلا بالنسبة لتكاليف صناعة ورق بحجم (A4) ولكن قد تنخفض التكلفة مع تصغير الحجم.