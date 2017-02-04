﻿«لوكهيد مارتن» تخفض سعر طائراتها اف ـ 35

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ان مجموعة لوكهيد مارتن ستسعر الطائرة القتالية «اف-35» التي تنتجها واعتبر دونالد ترامب ان ثمنها باهظ جدا، «باقل من مئة مليون دولار» للطائرة الواحدة.

ولم يذكر السعر الدقيق لكن هذه التقديرات تشمل طائرات «اف-35 ايه» ذات الاقلاع والهبوط التقليديين التي ستسلم اعتبارا من 2018، في عاشر دفعة من عقد التسلح هذا الذي يعد الاغلى ثمنا في التاريخ العسكري.

وكان دونالد ترامب دان مطلع كانون الثاني/يناير الثمن الباهظ لهذه الطائرات الحديثة التي شهد تطورها زيادة في الكلفة مرات عدة وتأخيرا في البرنامج الزمني لإنتاجها.

وقال البنتاغون ان السعر الجديد لطائرة «اف-35 ايه» يمثل خفضا بنسبة 7 في المئة على السعر السابق. واضاف ان تخـفــيـض الأســعـــار يوفـــر مبـلــغـــا اجماليا قدره «728 مليون دولار».

وصرح الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر «انه انتصار جديد للرئيس (ترامب) لمصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين».

لكن المبلغ الاجمالي الذي تم توفيره تحت تأثير الرئيس الجديد لم يعرف، اذ ان سعر الطائرة ينخفض تدريجيا مع تقدم برنامج إنتاجها.

وكان الجنرال كريس بوغدان الذي يتولى ادارة برنامج طائرات اف-35 باسم وزارة الدفاع، صرح العام الماضي ان سعر الطائرة الواحدة قد ينخفض إلى أقل من 85 مليون دولار في 2019.

وتتألف الدفعة العاشرة من عقد الطائرات مع «لوكهيد مارتن» من تسعين طائرة في المجموع. وسيتم إنتاج حوالي ثلاثة آلاف طائرة للولايات المتحدة والدول الأخرى في إطار البرنامج نفسه.

وحــتـى الآن، ســلمــت نحو مئتي طائرة اف-35 إلى ثماني دول.

وإلى جانب طائرات «اف-35 ايه» التي تشكل الجزء الأكبر من الطلبيات، تنتج «لوكهيد مارتن» طائرات «اف-35 بي» ذات الهبوط الشاقولي والاقلاع القصير، و»اف-35 سي» للقوات الجوية البحرية. وهاتان النسختان أغلى ثمنا من الطائرات التقليدية.

(أ ف ب)