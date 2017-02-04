لندن ـ «القدس العربي»: حقق المخضرمان الأمريكية سيرينا ويليامز والسويسري روجر فيدرر لقبي السيدات والرجال في بطولة استراليا المفتوحة، ليكون أول لقبين في الموسم في أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، رغم تخطي كلاهما سن الخامسة والثلاثين، ليثبتا أنهما الملكة والملك لعالم التنس، حيث استعادت سيرينا صدارة تصنيف السيدات، في حين عاد فيدرر الى قائمة المصنفين العشرة الأوائل.

وفازت سيرينا على شقيقتها الأكبر فينوس في نهائي بطولة استراليا المفتوحة الاسبوع الماضي لتحرز اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى وتسجل رقما قياسيا عالميا جديدا خلال حقبة الاحتراف. وفي المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي فازت سيرينا (35 عاما) على فينوس (36 عاما) بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و6-4 لتصبح اللاعبة الأكثر تتويجا بالألقاب الكبرى خلال حقبة الاحتراف الممتدة منذ 1968. واستمرت المباراة 82 دقيقة بين الشقيقتين واضطرت خلالها سيرينا لتقديم أفضل ما في جعبتها للفوز على فينوس التي فازت بقلوب الجماهير في ملعب «رود ليفر» بعد إصرارها على الصمود والمنافسة حتى آخر نقطة. وبعد الحسم ارتمت سيرينا على الأرض رافعة يديها للأعلى فرحا بالفوز والانجاز قبل أن تقدم التهنئة لفينوس كونها كانت مصدر إلهام لها في ملبورن بارك. وأشادت سيرينا بشقيقتها الأكبر قائلة: «إنها شخص رائع. ولولاها ما حصدت اللقب 23 في البطولات الكبرى… لولاها ما حققت شيئا». وأضافت اللاعبة الفائزة: «هي السبب الوحيد لبقاء الشقيقتين ويليامز ولهذا أشكرك على أنك كنت مصدر إلهام لي حتى أحقق أفضل ما أستطيع». وهذا هو اللقب السابع لسيرينا التي وضعت العاطفة جانبا في ملبورن بارك وبه تفوقت على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى خلال حقبة الاحتراف وهو 22 لقبا والمسجل باســم الألمانية المعتزلة شتيفي غراف.

وتحمل الأسترالية المعتزلة مارغريت كورت الرقم القياسي التاريخي للتتويج في البطولات الكبرى برصيد 24 لقبا لكنها فازت ببعض هذه الألقاب (13 لقبا) خلال فترة ما قبل الاحتراف. وضمن الفوز أيضا لسيرينا التقدم على الألمانية انجليكه كيربر والعودة من جديد إلى صدارة التصنيف الدولي لمحترفات التنس. وبالنسبة لفينوس فإنها كانت أكبر لاعبة سنا تخوض نهائي ويمبلدون خلال حقبة الاحتراف وحازت على الكثير من الإعجاب والتشجيع على هذا الانجاز. وقالت فينوس بعد المباراة: «سيرينا. هذه هي شقيقتي يا رفاق… مبروك يا سيرينا على اللقب رقم 23. لقد رافقتك خلال هذه الرحلة وتحققت بعض هذه الألقاب بعد فوزك علي».

وأضافت الشقيقة الأكبر: «فوزك دائما كان يعني فوزا لي وأنتي تعرفين ذلك. وأنا فخورة للغاية بك وأنت تعنين كل شيء لي». وبالتأكيد ستسعى سيرينا مستقبلا لتحطيم الرقم التاريخي لمارغريت كورت رغم أنها لا تحتاج لهذا بعد أن ضمنت مكانها في كتب تاريخ اللعبة. وكانت سيرينا هزمت فينوس بثلاث مجموعات في نهائي استراليا المفتوحة قبل 14 عاما لتحصد لقبها الأول في البطولة. وكانت مباراة الأسبوع الماضي أيضا أول مواجهة في نهائي بطولة كبرى بين الشقيقتين منذ نهائي ويمبلدون في 2009.

ويقول باتريك مراد أوغلو مدرب النجمة المخضرمة سيرينا ويليامز إنها تخطط لخوض عدد أقل من البطولات مستقبلا من أجل تعزيز فرصتها في الفوز بمزيد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى. وقال: «ذهنيا يتعين عليها الحفاظ على نشاطها وحماسها النفسي في بداية البطولات الكبرى. لأن هدفها ينصب على هذه البطولات». وأضاف: «ومن ثم فإننا نخطط لخوض عدد أقل من البطولات… ليس أقل من العام الماضي (الذي شاركت خلاله في ثماني بطولات ولم تلعب منذ سبتمبر) لكن أقل من العام قبل الماضي (11 بطولة)». وأكد مراد أوغلو أن بطولة انديان ويلز في مارس/ آذار المقبل ستكون البطولة التالية لسيرينا وبعدها لن تشارك في الكثير من البطولات حتى بطولة فرنسا المفتوحة ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي ستنطلق في ملاعب رولان غاروس الرملية في باريس في 29 مايو/ أيار المقبل. وأوضح المدرب أيضا أنه ورغم تحديد برنامج اللاعبة في العام الحالي فإنه من الممكن أيضا إدخال بعض التعديلات عليه إذا تطلب الأمر ذلك.

سجل البطلات

في ما يأتي قائمة باللاعبات الأكثر تتويجا بألقاب فردي السيدات في البطولات الأربع الكبرى خلال حقبة الاحتراف الممتدة منذ 1968 بعدما حطمت سيرينا ويليامز الرقم القياسي المسجل باسم الألمانية المعتزلة شتيفي غراف بفوزها ببطولة استراليا المفتوحة وإحراز اللقب رقم 23.

الأمريكية سيرينا ويليامز: 23 لقبا

الألمانية شتيفي غراف: 22 لقبا

الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا: 18 لقبا

الأمريكية كريس إيفيرت: 18 لقبا

الاسترالية مارغريت كورت: 11 لقبا (اضافة الى 13 لقبا قبل حقبة الاحتراف)

الأمريكية مونيكا سيليش: 9 ألقاب

الأمريكية بيلي جين كينغ: 8 ألقاب (اضافة الى 4 قبل فترة الاحتراف)

فيدرر الواقعي

لا يخفى على النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، الذي توج الأسبوع الماضي بلقبه الخامس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أن مسيرته الاحترافية ستنتهي يوما ما، ولكنه ربما لا ينشغل بالأمر كثيرا في الوقت الحالي بعد أن أضاف لقبا جديدا إلى سجل إنجازاته في أولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتوج فيدرر (35 عاما) باللقب إثر فوزه على غريمه الأسباني رافاييل نادال في مباراة نهائية حسمت بخمس مجموعات، ليرفع رصيده من الألقاب في بطولات غراند سلام إلى 18، متفوقا بفارق أربعة ألقاب أمام كل من نادال وبيت سامبراس. ولكن فيدرر، الذي قال إنه «يأمل» بالعودة من جديد للبطولة الأسترالية العام المقبل، اعترف بأنه لا أحد يعرف متى سينتهي مشواره كلاعب محترف. وقال فيدرر: «أعرف أنني ما زلت أرغب في تقديم المزيد في اللعبة. ولكن من يعرف، ربما أتعرض لإصابة وأغيب في العام المقبل. لا أحد يعرف ما سيحدث». وأضاف: «لا يمكنك أن تعرف متى ستكون مشاركتك المقبلة في بطولات غراند سلام، إن كنت ستشارك مجددا. لا يمكنك أن تعرف إذا كنت ستحصل على هذه الفرصة أم لا». وكلل لقب البطولة الأسترالية العودة القوية لفيدرر في الموسم الجديد، بعدما غاب عن الملاعب طوال الأشهر الستة الأخيرة من موسم 2016 بسبب إصابته في الركبة. وخلال مشواره نحو منصة التتويج في ملبورن، عانى فيدرر من مشكلة في الفخذ، واحتاج بالفعل إلى العلاج خلال مباراتيه في الدورين قبل النهائي والنهائي. وقال فيدرر: «قضيت وقتا عصيبا في العام الماضي. وواجهت صعوبة أيضا في خوض ثلاث مباريات من خمس مجموعات. لا توجد لدي خطط بشأن العودة للبطولة من عدمها ولم أقرر أن تكون هذه هي آخر مشاركة لي في أستراليا المفتوحة. أتمنى لو استطعت العودة، بالطبع هذا ما أتمناه الآن». وحسم فيدرر مباراته أمام نادال 6/4 و3/6 و6/1 و3/6 و6/3 ليكون الفوز الأول له على غريمه التقليدي في إحدى بطولات غراند سلام منذ عشرة أعوام، وكان النهائي هو الأول بينهما في بطولات غراند سلام منذ نهائي فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) عام 2011 .وقال فيدرر: «في أوقات سابقة كان نوفاك (ديوكوفيتش) واحدا من أبرز المنافسين لي أيضا. وكذلك كان (آندي) روديك و(ليتون) هيويت. بالتأكيد، نادال يشكل علامة بارزة في مسيرتي». وأضاف: «لقد جعلني في مستوى أفضل كلاعب، نظرا للعروض التي يقدمها أمامي، مواجهاتنا تكون شائكة. لا تزال مواجهته تشكل التحدي الأبرز لي. لذلك فهذا الفوز كان له مذاق خاص». وتابع: «كل منا يعود من جديد. ومثلما قلت على أرض الملعب، كان سيبدو أمرا لطيفا أن يحقق كل منا الفوز، ولكن لا تعادلات في لعبة التنس، وهو ما يشكل أمرا قاسيا في بعض الأحيان». ووصف فيدرر تفوقه على نادال بفارق أربعة ألقاب في بطولات غراند سلام بأنه «الجزء الأصغر. بالنسبة لي الأهم هو العودة، وتجاوز مباراة مثيرة أمام نادال من جديد. وتحقيق ذلك هنا في أستراليا». وأضاف: «أرى أن المهم هو شعبيتي هنا ودعم الجماهير وأنني تمكنت من إحراز اللقب بهذا العمر بعدما غبت عن منصات التتويج في غراند سلام طوال نحو خمسة أعوام. هذا ما أراه. وآخر ما يهمني هو فارق الألقاب».

تسلسل ألقاب سيرينا

في ما يأتي قائمة بألقاب البطولات الأربع الكبرى التي فازت بها سيرينا ويليامز بعد خلال مسيرتها، وصولاً الى اللقب القياسي الاخير في بطولة استراليا.

○ عام 1999: أمريكا المفتوحة بالفوز على السويسرية مارتينا هينغيس

○ عام 2002: فرنسا المفتوحة بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز ـ ويمبلدون بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز ـ أمريكا المفتوحة بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز

○ عام 2003: استراليا المفتوحة بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز ـ ويمبلدون بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز

○ عام 2005: استراليا المفتوحة بالفوز على الأمريكية لينزي دافنبورت

○ عام 2007: استراليا المفتوحة بالفوز على الروسية ماريا شارابوفا

○ عام 2008: أمريكا المفتوحة بالفوز على الصربية إيلينا يانكوفيتش

○ عام 2009: استراليا المفتوحة بالفوز على الروسية دينارا سافينا ـ ويمبلدون بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز

○ عام 2010: استراليا المفتوحة بالفوز على البلجيكية جوستين هينان ـ ويمبلدون بالفوز على الروسية فيرا زفوناريفا

○ عام 2012: ويمبلدون بالفوز على البولندية أجنيشكا رادفانسكا ـ أمريكا المفتوحة بالفوز على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا

○ عام 2013: فرنسا المفتوحة بالفوز على الروسية ماريا شارابوفا ـ أمريكا المفتوحة بالفوز على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا

○ عام 2014: أمريكا المفتوحة بالفوز على الدنماركية كارولين فوزنياكي

○ عام 2015: استراليا المفتوحة بالفوز على الروسية ماريا شارابوفا ـ فرنسا المفتوحة بالفوز على التشيكية لوسي سفاروفا ـ ويمبلدون بالفوز على الاسبانية غاربين موغوروزا

○ عام 2016: ويمبلدون بالفوز على الألمانية أنجليكه كيربر

○ عام 2017: استراليا المفتوحة بالفوز على الأمريكية فينوس ويليامز.

سجل الأبطال

في ما يأتي قائمة باللاعبين الأكثر تتويجا بألقاب فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى بعد فوز فيدرر على نادال في نهائي بطولة استراليا المفتوحة.

18 لقباً: السويسري روجر فيدرر (5 استراليا المفتوحة و1 فرنسا المفتوحة و7 ويمبلدون و5 أمريكا المفتوحة).

14 لقباً: الاسباني رفائيل نادال (1 استراليا المفتوحة و9 فرنسا المفتوحة و2 ويمبلدون و2 أمريكا المفتوحة).

14 لقباً: الامريكي بيت سامبراس (2 استراليا المفتوحة و7 ويمبلدون و5 أمريكا المفتوحة).

12 لقباً: الصربي نوفاك ديوكوفيتش (6 استراليا المفتوحة و1 فرنسا المفتوحة و3 ويمبلدون و2 أمريكا المفتوحة).

12 لقباً: الاسترالي روي ايمرسون (6 استراليا المفتوحة و2 فرنسا المفتوحة و2 ويمبلدون و2 أمريكا المفتوحة).

11 لقباً: الاسترالي رود ليفر (3 استراليا المفتوحة و2 فرنسا المفتوحة و4 ويمبلدون و2 أمريكا المفتوحة).

11 لقباً: السويدي بيورن بورغ (6 فرنسا المفتوحة و5 ويمبلدون).

10 ألقاب:الامريكي بيل تيلدن (3 ويمبلدون و7 أمريكا المفتوحة).